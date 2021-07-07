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أبلغ المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، موافقته النهائية على تمديد تعاقده مع الزمالك لموسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي له مع الزمالك.

وينتظر أن يعقد مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، جلسة مع بن شرقي، عقب عيد الأضحى، لتوقيع العقود الجديدة.

وأبدى الفرنس باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، رغبته في الإبقاء على بن شرقي، خصوصًا أنه من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق.

وكثفت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، من مفاوضاتها مع بن شرقي، قبل انتهاء عقده مع الزمالك، لتفادي تكرار ما حدث مع فرجاني ساسي، من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي.