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جنش: وقعت على عقد جديد مع بسبب وجود خطأ إملائي في العقد السابق

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جنش: وقعت على عقد جديد مع الزمالك بسبب وجود خطأ إملائي في العقد السابق جنش: وقعت على عقد جديد مع بسبب وجود خطأ إملائي في العقد السابق

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أكد محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه وقع على عقد جديد، مع النادي الأبيض.

وقال «جنش»، في تصريحات تلفزيونية :«وقعت اليوم على عقد جديد، مع نادي الزمالك، بسبب وجود خطأ املائي في العقد السابق»، مضيفا :«كنا نعلم هذا الخطأ منذ فترة، ولكن ضغط المباريات كان السبب في تأخر توقيع العقد الجديد».

وأضاف :«وقعت للزمالك، لمدة موسمين، وكان نفسي أوقع أكثر من ذلك، ولكن هذا بناء على طلب الأدارة».

وأشار :«أعاني من كثرة الشائعات بعد مشاركتي بشكل أساسي مع الزمالك في الفترة الماضية»، مضيفًا :«كنت حزين في الفترة الماضية، لأن كل الكلام اللي يقال في حقي غلط، ولا أساس له من الصحة».

وأضاف :«أرفض فكرة الظهور على شاشة الزمالك، من أجل الرد على الشائعات، لأن ذلك سيأخذ من تركيزي، ونعطي للموضوع أكبر من حجمه»، مضيفًا:«من المفترض أن تدافع قناة الزمالك عن جميع اللاعبين، ولكن هذا لم يحدث في الفترة الماضية».

وتابع :«قناه الزمالك، مش واقفة في ضهرنا ومش بتقف معانا ضد الناس اللي بتهاجمنا، خلال الفترة الماضية، وهذا لم يكن يحدث في عهد المستشار ، رئيس النادي السابق».

المصرى اليوم

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