«الشناوي» يطلب اجراء جراحة الصليبي في المانيا

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أبدي احمد الشناوي حارس الفريق الكروي الاول لنادي بيراميدز رغبته في السفر إلى المانيا، لاجراء جراحة الرباط الصلبيبي، بعدما اثبتت الاشعة تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وسيبحث مسؤولوا بيراميدز، خلال الساعات القليلة المقبلة، موقف اللاعب من اجراء اللاعب للجراحة سواء بالسفر إلى المانيا، أو اجراؤها في القاهرة على يد احد المتخصصين في جراحة الرباط الصليبي. وأوضحت الأشعة المبدئية التي أجراها حارس مرمى فريق نادي بيراميدز أحمد الشناوي اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابا خلال مباراة انبي الأخيرة بالدوري .

وغادر الحارس الشوط الأول من مباراة بيراميدز وانبي بملعب الدفاع الجوي، بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي. ومنح الجهاز الطبي حارس المرمى راحة لمدة ٤٨ ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية حيث أظهرت الأشعة المبدئية اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي .

وينتظر الجهاز الطبي نتيجة الأشعة المتقدمة الدقيقة التي يجريها الحارس خلال ٧٢ ساعة بهدف التأكد من حقيقة الإصابة من عدمها قبل الإعلان بشكل رسمي طبقا لتعليمات الجهاز الفني والإداري .