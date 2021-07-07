الوحدة الإماراتي يعلق على مفاوضات حسين الشحات

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علقت إدارة نادي الوحدة الإماراتي على الأخبار المتداولة والخاصة بالتعاقد مع الدولي المصري حسين الشحات جناح الأهلي المصري.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن شركة الوحدة تنفي بشكل قاطع وجود مفاوضات مع اللاعب حسين الشحات لاعب الأهلي وأضافت «الشركة ليس لديها أي توجه للتعاقد مع اللاعب حالياً أو في المستقبل».

وكانت عدة تقارير أكدت اقتراب الشحات من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة وأنه يمتلك تجربة مميزة في الملاعب الخليجية رفقة العين.

ويتواجد حسين الشحات ضمن قائمة الأهلي التي ستخوض مواجهة المقاولون العرب غداً الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويعيش صاحب الـ29 حالة من التألق والظهور القوي خلال المباريات الأخيرة وهو ما يقربه من الاعتماد عليه أساسياً خلال مواجهة كايزر تشيفز في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.