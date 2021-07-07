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بث مباشر .. الصخرة جمعة في قناة الاهلى ()

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بث مباشر .. الصخرة جمعة في قناة الاهلى (فيديو) بث مباشر .. الصخرة جمعة في قناة الاهلى ()

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يستضيف برنامج البيت الكبير على قناة الاهلى نجم الاهلى السابق وائل جمعة الذي سيتحدث عن ذكرياته مع القلعة الحمراء وكيفية تحقيق الأهلي للبطولات المحلية والقارية وترسيخ ثقافة الفوز عند اللاعبين

و سيتحدث جمعة اللاعب الملقب بــ «الصخرة» عن قدومه من نادي غزل المحلة وأسباب حبه للعب في النادي الأهلي ومسيرته مع الجيل الذهبي للنادي الأهلي مع محمد بركات ومحمد أبوتريكة ودور مانويل جوزيه المدير الفنى السابق فى الأهلي معه ، كما سيتحدث عن قرار الاعتزال ولماذا اتجه للتحليل الكروي ؟ .

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