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"مسام" يطهّر قرية بالمخا اليمنية من الألغام.. ويعيد البسمة والأمان لسكانها

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"مسام" يطهّر قرية بالمخا اليمنية من الألغام.. ويعيد البسمة والأمان لسكانها "مسام" يطهّر قرية بالمخا اليمنية من الألغام.. ويعيد البسمة والأمان لسكانها
قام بنزع 11 لغماً بمحيط المنازل وتمكن من تطهير الأراضي الزراعية

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الأربعاء، تطهير قرية السيلة السوداء التابعة لمديرية المخا الساحلية، غربي البلاد، من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال المهندس عثمان الجهوري، قائد "الفريق 20 مسام"، إن هذا الفريق طهّر قرية السيلة السوداء من الألغام، حيث قام مؤخراً بنزع 11 لغماً مضاداً للأفراد من محيط المنازل، وتمكن من تطهير الأراضي الزراعية، لتعود الحياة إلى القرية.

وأضاف الجهوري، في بيان نشره المكتب الإعلامي لـ"مسام"، إن الفريق الهندسي انتزع 5 ألغام كانت بمحيط بئر المياه الوحيد بالقرية، ليتمكن المواطنون من الانتفاع منه مجدداً دون خوف من حدوث انفجار بهم.

وذكر البرنامج أن تطهير القرية بشكل كامل من الألغام "زرع البسمة في وجوه سكانها" لا سيما المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم، حيث تعد الزراعة مصدر دخلهم الأساسي.

وأضاف: "فرحة أطفال القرية أيضاً كانت مختلفة حيث كانوا يركضون في أنحاء القرية ابتهاجاً بتأمينها من الألغام، وكانت أيضاً فرحة المزارعين بعودتهم إلى مزارعهم وإعادة زراعتها كبيرة جداً، فالزراعة تعد مصدر دخلهم الأساسي الذي يقتاتون منه".

وكانت قرية السيلة السوداء قد عانت من الألغام أشد المعاناة، حيث تسببت في مقتل وإصابة العشرات من أبناء القرية، ونفقت أيضاً العشرات من مواشيهم، بسبب الألغام المضادة للأفراد والألغام الأرضية المضادة للدروع التي زرعتها ميليشيا الحوثي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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