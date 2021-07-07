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9 أيام متصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2021 للموظفين ومتى تنتهي الإجازة

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9 أيام متصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2021 للموظفين ومتى تنتهي الإجازة 9 أيام متصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2021 للموظفين ومتى تنتهي الإجازة

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يبحث ملايين الموظفين في عن موعد إجازة عيد الأضحى 2021 – 1442 وآخر ما ستقرره بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 في ظل استمرار جائحة كورونا .

موعد إجازة عيد الأضحى 2021 / 1442

أكدت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 / 1442 هجريًا سيحل يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري، بحيث يكون الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 هو يوم وقفة عرفات، خاصةً أن يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجريًّا، وتكون بداية شهر ذي الحجة 1442 فلكيًّا يوم الأحد 11 يوليو.

متى تنتهي إجازة عيد الأضحى

وفقًا لهذه الحسابات تبدأ إجازة عيد الأضحى الاثنين 19 يوليو وحتى السبت 24 يوليو، بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت إلى إجازة العيد، على أن تكون العودة إلى مقار العمل في جميع المصالح الحكومية يوم الأحد الموافق 25 يوليو، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا بضم يوم الأحد الموافق 18 يوليو إلى إجازة عيد الأضحى، وبذلك ستكون الإجازة 9 أيام متواصلة، بدءا من الجمعة 16 يوليو وحتى السبت 24 يوليو .

موعد صلاة عيد الأضحى 2021

القاهرة 5:32 صباحًا

الإسكندرية 5:35

الجيزة 5:32

شرم الشيخ 5:24

دمنهور 5:33

طنطا 5:31

أسيوط 5:38

الطور 5:26

سانت كاترين 5:24

طابا 5:18

بورسعيد 5:25

السويس 5:27

العريش 5:19

المنصورة 5:29

الزقازيق 5:30

بنها 5:31

شبين الكوم 5:32

سوهاج 5:37

قنا 5:34

أسوان 5:37

كفر الشيخ 5:31

الفيوم 5:35

بنى سويف 5:34

المنيا 5:38

أبوسمبل 5:45

دمياط 5:27

السلوم 5:53

نويبع 5:20

حلايب 5:25

شلاتين 5:28

مرسى مطروح 5:45

الغردقة 5:27

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:26

دعاء وقفة عرفات 2021

اللهم يا فاتح الأبواب، ومُنزل الكتاب، وجامع الأحباب، ويا مجري السحاب، أسألك في هذا اليوم أن ترزقنا رزقًا كالمطر حين يصب، واجمعنا بكل من نحب، وهون علينا كل صعب، واجعل أيامنا عيدًا، ويومنا سعيدًا، وعمرنا مديدًا، واجعل لنا من كل ضيق فرجًا، ومن كل هم مخرجًا.

اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدًا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرًا وشرفًا وكرامة ومزيدًا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدًا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدًا وآل محمد.

ضوابط صلاة العيد 2021

أعلنت وزارة الأوقاف عن قرارات تتعلق بـ صلاة العيد 2021 يجب اتباعها حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لتفشي إصابات بين المصلين:

- تقام صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى فقط التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا يُسمح بالصلاة في الساحات أو الملاعب أو المساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة.

- يجب ارتداء الكمامات في صلاة العيد.

- يتم فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق.

- لا تطول مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق.

- غلق المسجد بعد انتهاء الخطبة مباشرة.

- ممنوع فتح دورات المياه بالمساجد.

- اصطحاب مصلية خاصة بكل مصلٍ.

- ممنوع تناول أي أكلات أو مشروبات داخل المساجد.

- الحرص على التباعد الجسدي بين المصلين.

المصرى اليوم

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