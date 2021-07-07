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تحقيقات موسعة مع «عنتيل الصعيد» و3 متهمين آخرين في المنيا

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تحقيقات موسعة مع «عنتيل الصعيد» و3 متهمين آخرين في المنيا تحقيقات موسعة مع «عنتيل الصعيد» و3 متهمين آخرين في المنيا

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بدأت النيابة الكلية بشمال المنيا، برئاسة محمود سعد، رئيس النيابة، وأحمد زهران، وكيل النيابة، وإشراف المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، تحقيقات موسعة، مع المتهم بممارسة الرذيلة بمدينة بني مزار، شمال المنيا، والمعرف إعلاميا بـ«عنتيل الصعيد» و3 متهمين آخرين، قاموا بنشر مقاطع وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية.

وكشف شهود عيان عن قيام أجهزة الأمن، بإحضار المتهم، وثلاثة متهمين آخرين متورطين في نشر الفيديوهات، وسط إجراءات أمنية مشددة إلى مقر النيابة الكلية بشمال المنيا، بالدور الثالث، بديوان عام مجمع محاكم المنيا، للتحقيق مع المتهمين.

وقرر المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، باستكمال التحريات، وفحص الفيديوهات، وسماع أقوال المتهمين الخمسة المتهم الرئيسي، و4 متهمين شاركوا في نشر الفيديوهات.

فيما سيطرت حالة من الغضب على أهالي مركز بني مزار، في أعقاب تداول الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، واليتيوب، ونسبها إلى شخص من أبناء المركز.

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا ذكر أن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق الثلاثاء، القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر صورا ومقاطع فيديو، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفى وجوههن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه.

المصرى اليوم

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