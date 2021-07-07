خمسة ايام اجازة للاعبي الاسماعيلي قبل الاستعدادا لمواجهة بيراميدز

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منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام، في أعقاب مواجهة الاتحاد السكندري بالجولة الماضية لمسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الدراويش لمواجهة منافسه فريق بيراميدز في الثاني من أغسطس المقبل ضمن المباريات المؤجلة من مباريات الدوري الممتاز.

وحدد ايهاب جلال، بعض التدريبات الخاصة ليؤديها اللاعبون، في منازلهم للحفاظ على مستوي اللياقة البدنية لحين العودة لاستئناف التدريبات مجدداً.

ويحتل الاسماعيلي، المركز الحادي عشر في جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 35 نقطة، وهو الترتيب الذي اعاد الثقة لجماهير الاسماعيلي في فريقها، بعد تراجع النتائج وتأخر الترتيب خلال مباريات الدور الاول لمباريات الدوري، وقبل تولي ايهاب جلال مهمة تدريب الاسماعيلي.