أخبار عاجلة

تأكيد وفاة شخصين في مستشفى الجاردنز الليلة -
الأولمبي يودع أولمبياد طوكيو بخسارته من نظيره الألماني -
"عبدالمجيد" يحتفل بزفافه الليلة -
شاهد.. روسي يرفع مروحية مسجلا رقما قياسيا -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد صفوت يودع منافسات التنس الأرضي -
«المحامين»: القضاء الإداري ترفض وقف تنفيذ إنهاء عضوية «بليح» بالنقابة -
«القوى العاملة بالنواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة -
شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات» -
حملات تموينيه مكثفة بكفرالشيخ -
يمنحان درجة البكالوريوس.. إطلاق برنامجين جديدة لطب الأسنان والصحة العامة بجامعة العلمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خمسة ايام اجازة للاعبي الاسماعيلي قبل الاستعدادا لمواجهة بيراميدز

Print
خمسة ايام اجازة للاعبي الاسماعيلي قبل الاستعدادا لمواجهة بيراميدز خمسة ايام اجازة للاعبي الاسماعيلي قبل الاستعدادا لمواجهة بيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام، في أعقاب مواجهة الاتحاد السكندري بالجولة الماضية لمسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الدراويش لمواجهة منافسه فريق بيراميدز في الثاني من أغسطس المقبل ضمن المباريات المؤجلة من مباريات الدوري الممتاز.

وحدد ايهاب جلال، بعض التدريبات الخاصة ليؤديها اللاعبون، في منازلهم للحفاظ على مستوي اللياقة البدنية لحين العودة لاستئناف التدريبات مجدداً.

ويحتل الاسماعيلي، المركز الحادي عشر في جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 35 نقطة، وهو الترتيب الذي اعاد الثقة لجماهير الاسماعيلي في فريقها، بعد تراجع النتائج وتأخر الترتيب خلال مباريات الدور الاول لمباريات الدوري، وقبل تولي ايهاب جلال مهمة تدريب الاسماعيلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد صفوت يودع منافسات التنس الأرضي

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد صفوت يودع منافسات التنس الأرضي

«المحامين»: القضاء الإداري ترفض وقف تنفيذ إنهاء عضوية «بليح» بالنقابة

«المحامين»: القضاء الإداري ترفض وقف تنفيذ إنهاء عضوية «بليح» بالنقابة

«القوى العاملة بالنواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة

«القوى العاملة بالنواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»