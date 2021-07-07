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«الناتو»: الإصلاحات لن تكفل لأوكرانيا انضمامها للحلف

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«الناتو»: الإصلاحات لن تكفل لأوكرانيا انضمامها للحلف «الناتو»: الإصلاحات لن تكفل لأوكرانيا انضمامها للحلف

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صرح المبعوث الخاص للأمين العام لحلف الناتو جيمس أباتوراي بأن الإصلاحات التي تزمعها كييف لن تكفل انضمام أوكرانيا للناتو.

وقال أباتوراي خلال مؤتمر صحفي له في فيلنيوس يوم الأربعاء: «هذا لا يعمل بهذه الطريقة. لا توجد هناك معايير محددة للحصول على العضوية بعد تلبيتها، لأن هذا قرار سياسي، وهو غير مبني على المعايير الفنية البحتة».

وأوضح أباتوراي أن الإصلاحات مهمة، لكنها ليست كافية للحصول على عضوية الناتو، مشيرا إلى أنه ليس أوكرانيا وحدها التي يجب أن تكون مستعدة للانضمام للناتو، بل على الحلف أيضا أن يكون مستعدا لذلك.

يذكر أن البرلمان الأوكراني أدرج البند حول النهج الرامي إلى الحصول على عضوية الناتو في الدستور الأوكراني عام 2019.

وأكد الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي مرارا تمسكه بهذا النهج.

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