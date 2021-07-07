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لجان واستراحات دسوق جاهزه لامتحانات الثانوية العامة (تفاصيل)

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تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قامت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، الأربعاء، بالانتهاء من تجهيز لجان الثانوية العامة والاستراحات لاستقبال الوافدين من المعلمين من خارج المحافظة لامتحانات الثانوية العامة بنطاق مركز ومدينة دسوق باجمالى عدد عشر لجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعينة.

وقال أحمد عيسي، نائب رئيس المركز والمدينة، في تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من تجهيز أعمال الفراشة وبوابات التعقيم وتجهيز الاستراحات لاستقبال الوافدين من المعلمين من خارج المحافظة لامتحانات الثانوية العامة بنطاق مركز ومدينة دسوق، وجار اتخاذ كافة اعمال الرش والتطهير والتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار .

وأضاف أنه تم مراعاة قرب الاستراحات من مكان اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مضيفا انه يجرى المتابعة اليومية عن طريق غرفة العمليات مع غرفة عمليات الإدارة التعليمة لأعمال الامتحانات ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات ان وجدت على وجه السرعة لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع .

امتحانات الثانويه العامه
امتحانات الثانويه العامه
امتحانات الثانويه العامه

المصرى اليوم

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