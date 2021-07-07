مدير عام الخارجية الإسرائيلية يتباحث في الرباط مع مسؤولين مغاربة

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استقبل وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالرباط المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد إسرائيلي.

وأجرى أوشبيز مباحثات مع فؤاد يازوغ المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية المغربية حول سبل «تطوير العلاقات الثنائية، وسبل إضفاء مضمون على هذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وذلك طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل» في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وكان المغرب قد استأنف العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر كانون الأول الماضي بوساطة أمريكية بعد أن أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الطرفين الإسرائيلي والمغربي «تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحديات الشاملة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاحتباس الحراري والتنمية المستدامة».

كما قال البيان أن «الوفد الإسرائيلي تباحث مع ممثلين عن مؤسسات حكومية، وعالم الأعمال والقطاع الخاص، حول الفرص الاقتصادية».