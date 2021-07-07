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«بيبو» المدير الفني الجديد لأسوان: المهمة صعبة ونثق في اللاعبين

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«بيبو» المدير الفني الجديد لأسوان: المهمة صعبة ونثق في اللاعبين «بيبو» المدير الفني الجديد لأسوان: المهمة صعبة ونثق في اللاعبين

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أكد الكابتن أحمد مصطفى بيبو، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، أن اختياره قيادة الفريق يمثل تكليفًا وثقة في أبناء نادى أسوان مؤكدا على تقديره للمسؤولية ومدى صعوبة وأهمية المرحلة القادمة مع الفريق للبقاء بالممتاز.

وأضاف: حرصنا على تدعيم الجهاز الفنى بخبرات مميزة تساعد اللاعبين فنيا وبدنيا ونثق في خبرات وقدرات وروح اللاعبين، والأمل كبير ونحتاج مساندة جماهير أسوان في كل مكان مقدمًا شكره لمجلس إدارة النادي ولجنة الكرة.

كان مجلس ادارة النادي برئاسة اللواء أحمد سليمان، قد اعلن عن تولى الكابتن أحمد مصطفى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، الإدارة الفنية للفريق، عقب إقالة المدير الفنى السابق الكابتن علاء عبدالعال.

وقال النادي إنه بعد مشاورات واجتماعات عديدة استمرت عدة أيام ضمت مجلس الإدارة ولجنة الكرة بالنادى لدراسة الموقف كاملا بما يحقق مصلحة الفريق مستقبلا، تم الاتفاق على اختيار وتكليف الكابتن أحمد مصطفى بيبو ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول خلال المرحلة القادمة.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة عقد عدة اجتماعات مع المدير الفنى الجديد للاستماع إلى رؤيته فيما يخص أوضاع الفريق إداريا وفنيا خلال توليه المسؤولية الفنية لفريق الكرة الأول، كما أن مجلس الإدارة منح الكابتن أحمد بيبو الصلاحيات الكاملة لتشكيل الجهاز الفنى بما يحتاجه من كوادر وخبرات تدعم مسيرة عمل الجهاز الفنى.
وأضاف النادي أن المدير الفنى الجديد أعلن اختيار جهازه المعاون والذى يضم المدرب العام أحمد سيد مارادونا، وحمادة السيد لاعب النادي السابق مدربا، وأحمد كمال مدرب حراس مرمى، ودكتور محمد عبدالغفار مخطط أحمال، ومصطفى الشرقاوى ومحمود سمكة وفاروق زياد إداريين، ووليد عبدالظاهر إخصائي تأهيل، ومحمد رجب ومحمد عبدالموجود وخالد أحمد محمد مدلكين.

المصرى اليوم

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