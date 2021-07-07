وكيل «صحة المنوفية»: تذليل أي عقبات أمام مدخلي البيانات في مراكز لقاح كورونا

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قال الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفيه إنه تم عقد اجتماع مع فريق عمل مركز معلومات المديرية مع مسئولى مراكز معلومات الادارات الطبية بالمراكز.

وأضاف «جودة» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن مراكز المعلومات اصبحت الان هي العامل المشترك في جميع المبادرات الرئاسية التي تمت وتتم الان على أرض الواقع منها مبادرة الامراض المزمنة، مبادرة صحة المرأة، ومبادرة الام والجنين، ومبادرة السمعيات، بالإضافة إلى برامج تسجيل حالات الاشتباه والحالات الإيجابية لفيروس كورونا والعزل المنزلى، وبناء عليه قد تم التأكيد على مراجعة حالة جميع أجهزة الحاسب الالى.وتحديث التالف منها مراجعة تدريب أي مدخل بيانات يحتاج اعادة تدريبه، والتاكيد على وجود خدمة الانترنت وأنها تعمل بكفاءة عالية الجودة والتاكيد على عمل تقارير يومية عن كل المبادرات وتحليلها وتقديمها لمتخذي القرار.

ووجه بضرورة على عدم وجود أي معوقات من حيث أدوات العمل من احهزة الحاسب الالى والإنترنت وتدريب مدخلى البيانات في مراكز اللقاح الخاصة بالتطعيم ضد مرض كورونا على مستوى المحافظة، وقد تم الانتهاء من الاجتماع بروح عالية حيث أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد مما ينتج عنه نجاح المنظومة على أرض الواقع.