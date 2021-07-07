«تسوية سرية و550 مليون دولار تعويض».. القصة الكاملة لإنهاء أزمة السفنية «إيفر جيفن»

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استأنفت إيفر جيفن، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، رحلتها وغادرت قناة السويس اليوم الأربعاء بعد 106 أيام من جنوحها بزاوية مائلة في الجزء الجنوبي من القناة لما يقرب من أسبوع وتعطيل حركة التجارة العالمية.

وبدأت السفينة تتحرك شمالا قبل ظهر اليوم عبر البحيرة المرة الكبرى التي تفصل قطاعي القناة والتي ظلت السفينة راسية فيها بطاقمها من البحارة الهنود منذ تعويمها في 29 مارس.

ثم انضمت السفينة إلى قافلة متجهة شمالا مارة بموقع وقعت فيه هيئة قناة السويس وممثلون عن السفينة تسوية لتعويض الهيئة سمح التوصل إليها بالإفراج عن السفينة.

ومن المقرر أن تخضع السفينة لفحص غوص على بدنها في بورسعيد عند طرف القناة الشمالي قبل الإبحار إلى مينائها التالي لتفريغ الحمولة.

ومع بداية المساء، أظهرت بيانات تتبع السفن أن إيفر جيفن موجودة إلى الشمال من القناة مباشرة، قبالة بورسعيد.

وقال طارق الزكي ربان زورق قطر للصحفيين بينما أبحرت السفينة إنه يأمل في أن تصل بسلام، معبرا عن سعادته بانتهاء أزمة السفينة.

وتحمل السفينة التي يبلغ طولها 400 متر حوالي 18300 حاوية. وظهر في بث على التلفزيون المصري ربان السفينة وفرد آخر من طاقمها أثناء تقديم باقة زهور لهما ولوحة على متن السفينة.

وقال آر.بي فيتيل، الأمين العام لنقابة البحارة الهنود «نأمل أن يعود هؤلاء البحارة الهنود إلى الهند قريبا جدا»، مضيفا أنهم طاقم نموذجي تقطعت بهم السبل وسط نزاعات قانونية.

وكانت إيفر جيفن قد جنحت في 23 مارس الماضي بزاوية مائلة لمدة ستة أيام في الجزء الجنوبي من القناة والذي يسع مرور السفن في اتجاه واحد.

واحتجزت هيئة قناة السويس السفينة بأمر قضائي لحين تسوية مطالبة الهيئة بتعويض من شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة من شركات التأمين.

وقالت شوي كيسن في بيان «نأسف للتأثير الذي أحدثه تأخر الرحلة على من علقوا مع الشحنة على متن السفينة».

وأضاف «بذلنا خلال هذا الأمر كل جهد ممكن لتقليل التأخير ولضمان الإفراج عن السفينة في أسرع وقت ممكن».

طلب التعويض

طالبت هيئة القناة بتعويضات تتجاوز 900 مليون دولار عن عملية الإنقاذ وخسائر أخرى وخفضت المبلغ المطلوب فيما بعد إلى 550 مليون دولار.

ورفضت الشركة المالكة وشركات التأمين احتجاز السفينة وطلب التعويض.

وبعد مفاوضات مطولة تم التوصل إلى تسوية لم يكشف عن بنودها وأعلنت الهيئة أن السفينة ستتمكن من الإبحار اليوم الأربعاء.

قال خالد أبوبكر محامي هيئة قناة السويس إن الهيئة ملتزمة بالحفاظ على سرية شروط الاتفاق الذي وقعته اليوم الأربعاء مع الشركة مالكة سفينة الحاويات إيفر جيفن وشركات التأمين المعنية.

ووجه يوكيتو هيجاكي من شركة إيماباري لبناء السفن، التي تتبعها شركة شوي كيسن، الشكر لهيئة قناة السويس في بيان مسجل.

وقال «شركتنا لها أسطول كبير من السفن وسنظل عميلا منتظما ومخلصا لقناة السويس التي تظل في رأينا ركيزة لا غنى عنها للتجارة البحرية العالمية».

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع للصحفيين إن التسوية بين الهيئة وملاك السفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها تنص على ألا تكون هناك مطالب أخرى لأي من الطرفين.

وأضاف أن الاتفاق يشمل تسديد مبلغ دفعة واحدة لكنه لم يذكر تفاصيل. وأشار إلى أن هيئة قناة السويس لن تغير قواعد مرور السفن عند سوء الأحوال الجوية لكن جنوح إيفر جيفن في المجرى المائي أدى إلى تسريع خطط توسيع القناة.

ويمر حوالي 15 في المئة من حركة التجارة البحرية العالمية عبر قناة السويس التي تعد أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

وفي أعقاب جنوح السفينة بدأت هيئة القناة العمل على توسيع وتعميق القطاع الجنوبي من القناة ومد قناة ثانية تم شقها عام 2015 شمالا.