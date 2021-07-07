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القيادات الأمنية المشاركة في موسم الحج تضطلع على خطة "أمانة مكة"

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القيادات الأمنية المشاركة في موسم الحج تضطلع على خطة "أمانة مكة" القيادات الأمنية المشاركة في موسم الحج تضطلع على خطة "أمانة مكة"
"القويحص" اجتمع بهم وناقش معهم إيجاد بدائل متعددة في شبكات الطرق

القيادات الأمنية المشاركة في موسم الحج تضطلع على خطة

اجتمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، بالقيادات الأمنية المشاركة بأعمال موسم حج هذا العام 1442هـ لمناقشة خطة عمل الأمانة مع الجهات الأمنية وإيجاد بدائل متعددة في شبكات الطرق.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ وآلية تنقل معدات الأمانة بالمشاعر المقدسة لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج بما يحقق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى توفير كل الطاقات الآلية والبشرية لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار.

وأكَّد "القويحص" خلال الاجتماع أن الأمانة أولت في خطتها للعام الحالي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الطرق والجسور والأنفاق وصيانتها ورفع التقارير اليومية عنها من خلال وكالة التشييد والصيانة لتسهيل حركة مرور المركبات والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة والتأكد من جاهزيتها وتهيئتها للموسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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