الخطيب رئيساً لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمود الخطيب برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم والتي ستغادر إلى المغرب، لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري، في نهائي دوري الأبطال.

واجتمع مجلس إدارة المارد الأحمر بقايدة الخطيب ظهر اليوم، في مقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الأمور والتخطيط للمرحلة القادمة على صعيد قطاعات كثيرة.

وتمكن فريق الأهلي من بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة اثلانية على التوالي بعدما تغلب على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع اللقاءين.