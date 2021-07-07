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بث مباشر .. هدف الدنمارك في انجلترا في يورو 2021

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بث مباشر .. هدف الدنمارك في انجلترا في يورو 2021 بث مباشر .. هدف الدنمارك في انجلترا في يورو 2021

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تمكن الدنمارك من تسجيل هدف التقدم في انجلترا في يورو 2020 بهدف من ضربة حرة مباشرة .

وجاء الهدف فى الدقيقة 30 عن طريق ماكييل دامسجارد من ضربة حرة مباشرة رائعة سددها فى المرمى مباشرة لم يتمكن الحارس بيكفورد من التعامل معها ..

وتأهلت انجلترا إلى نصف النهائى بعد فوزها على أوكرانيا في دور الثمانية برباعية نظيفة .

ويستعين منتخب «الأسود الثلاثة» بملعب ويمبلى لتحقيق حلم جماهيره بحصد لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للمرة الأولى في تاريخه، ويحتاج فريق المدرب جاريث ساوثجيت للحفاظ على تركيزه في مباراتين للفوز بثانى لقب كبير لإنجلترا بعد التتويج بكأس العالم عام 1966.

المصرى اليوم

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