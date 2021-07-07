23 مقطعًا جنسيًا بعيادة «عنتيل الصعيد».. والتحريات: «استغل عمله لمواقعة المريضات»

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كشفت الأجهزة الأمنية في واقعة «عنتيل الصعيد» تفاصيل صادمة، وقالت إن المتهم يعمل طبيب علاج طبيبعي وأمراض سمنة، واستغل عمله في إقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات داخل عيادته في منطقة بني مزار بالمنيا تم استقطابهن من محيط عمله وقام بتصويرهن دون علمهن.

وكشفت التحريات أن عنتيل الصعيد يدعي «أ. و»، 43 سنة، طبيب يحظى بشهرة كبيرة في علاج أمراض السمنة بالمنيا، وأن معظم المترددين على عيادته من النساء وتمكن من استقطاب عدد منهن للدخول معه في علاقة جنسية وتصويرهن بتليفونه المحمول.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 4 شباب، تبين أنهم نشروا فيديوهات جنسية لـ «عنتيل الصعيد»، للانتقام منه بعدما ساوموه على دفع مليون جنيه، وعندما رفض فوجئ بانتشار فيديوها جنسية مما دفعه إلى الهروب خارج حدود المنطقة وجاري القبض عليه.

بفحص الفيديوهات، تبين أن الطبيب «العنتيل» متعدد العلاقات الجنسية، وصلت إلى 20 سيدة واعتاد ممارسة الرذيله معهن وتصويرهن مقاطع فيديو وتم العثور في عيادته على 23 مقطع فيديو حال ممارسته الرذيلة معهن، وأن 4 شباب وراء فضحه بانشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشروا عدد من مقاطع الفيديو المشار إليه.

وأكدت التحريات أن من بين ضحايا «عنتيل الصعيد» سيدات متزوجات، وحتي الآن لم تتلق أجهزة الأمن بلاغات من أزواجهن، خاصة لأن الزوج طبقا للقانون هو الشخص الوحيد الذي له سلطة تحريك تلك الدعوة.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الثلاثاء، القبض على 4 متهمين، بعد أن رصدت الأجهزة المعنية حسابا على موقع «تويتر»، ينشر صور ومقاطع فيديو لأحد الأشخاص تبين انه يعمل طبيب في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفى وجوهن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق وأسعي بين أهالى محل سكنه.