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الأخضر تحت 17 عامًا يجري مناورةً تدريبية في المعسكر الإعدادي بجدة

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الأخضر تحت 17 عامًا يجري مناورةً تدريبية في المعسكر الإعدادي بجدة الأخضر تحت 17 عامًا يجري مناورةً تدريبية في المعسكر الإعدادي بجدة
ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

الأخضر تحت 17 عامًا يجري مناورةً تدريبية في المعسكر الإعدادي بجدة

أجرى السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مناورةً ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وجاءت مناورة "الأخضر" على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبد الوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، وذلك بهدف تطبيق النهج التكتيكي الذي تم العمل عليه.

ويواصل المنتخب السعودي مساء غدٍ الخميس تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعد الثالث، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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