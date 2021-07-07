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إزالة 80 سيارة خرِبة من شوارع "صناعية الطائف"

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بعد رصد الأمانة لشكاوى عدة من الأهالي

إزالة 80 سيارة خرِبة من شوارع

رصدت أمانة محافظة الطائف شكاوى عدة تقدّم بها الأهالي من تضرُّرهم من وجود هياكل خربة تستغلّ المواقف وتساهم في ازدحام الشوارع، وتجمع النفايات؛ ما استدعى المتابعة الميدانية من قبل ممثّلي الأمانة والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة.

وذكرت "الأمانة" في بيانٍ ورد "سبق" أن كافة البلاغات الواردة لغرفة العمليات ٩٤٠ يتم نقلها على الفور لفرق العمل الميدانية بهدف المعالجة، وتعزيزًا لكفاءة الخدمات البلدية المقدمة، مشيرةً إلى استمرار أعمال حصر وتحديد مواقع السيارات الخربة، وإمهال أصحابها لإزالتها قبل أن تشرع الأمانة في نقلها.

وتواصل الإدارة العامة للنظافة بأمانة الطائف حملاتها ضمن جهودها في إزالة الهياكل الخربة والسيارات التالفة من الشوارع ضمن سعيها لتحرير الحركة المرورية، وتحسين المشهد البصري، وتعزيز القضاء على المشوهات البصرية بأحياء الطائف، فيما أسفرت الحملة الأخيرة عن إزالة ما يزيد على 80 هيكلًا خرِبًا وسيارة تالفة، من شوارع وأحياء المحافظة والمنطقة الصناعية.

وشرعت آليات الأمانة في إزاحة المركبات والهياكل التالفة، وذلك عقب إنذار مالكيها بضرورة تحريكها خلال المهلة المحددة تجنُّبًا للإزالة، في حين تستمرّ جهود رصد وإزالة الهياكل الخرِبة بأحياء وشوارع المدينة.

وكانت "سبق" نشرت انتشار بعض السيارات الخربة والمتهالكة حول أسوار المدارس ومباني الإدارات الحكومية، كذلك حول أسوار الحدائق وبداخل الأحياء وعند المنازل المهجورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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