أخبار عاجلة

شاهد.. روسي يرفع مروحية مسجلا رقما قياسيا -
أولمبياد طوكيو 2020.. محمد صفوت يودع منافسات التنس الأرضي -
«المحامين»: القضاء الإداري ترفض وقف تنفيذ إنهاء عضوية «بليح» بالنقابة -
«القوى العاملة بالنواب»: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يحقق الحماية الفعالة -
شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات» -
حملات تموينيه مكثفة بكفرالشيخ -
يمنحان درجة البكالوريوس.. إطلاق برنامجين جديدة لطب الأسنان والصحة العامة بجامعة العلمين -
بعد استجابة المواطنين.. رفع تراكمات القمامة أمام المدرسة الثانوية الزراعية بالمنيا -
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيسة الملاك هوويل بأمريكا -
«الزراعة»: 850 ألف جنيه إجمالي إيرادات حديقة الحيوان بالجيزة خلال أيام عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": أخذ الجرعة الثانية من "لقاح كورونا" يعطي مناعة أكبر ويحمي من "التحورات"

Print
قالت: تُؤخذ بعد 42 يوماً حتى لا تفقد الجرعة الأولى مفعولها

أكدت وزارة الصحة أن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وقالت "الصحة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "‏أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل -بإذن الله- لجسمك، ويحميك من التحورات التي تطرأ على الوباء".

وأكدت "الصحة" أن الجرعة الثانية من اللقاح تؤخذ بعد 42 يوماً حتى لا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بن حريب" يشيد بخطوات نادي الإبل لمحاربة العبث لقطع الطريق على المتلاعبين

"بن حريب" يشيد بخطوات نادي الإبل لمحاربة العبث لقطع الطريق على المتلاعبين

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

قوات عسكرية إريترية تحتشد قرب مثلث حدودي مع السودان وإثيوبيا

قوات عسكرية إريترية تحتشد قرب مثلث حدودي مع السودان وإثيوبيا

شاهد.. جبال "آل يحيى" بجازان تتزين بسحر الطبيعة بعد هطول الأمطار

شاهد.. جبال "آل يحيى" بجازان تتزين بسحر الطبيعة بعد هطول الأمطار