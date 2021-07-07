الشناوي يقود قائمة الأهلي ضد المقاولون العرب

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة المقاولون العرب غداً الخميس في إطار مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني - علي معلول.

خط الوسط: محمود كهربا - حمدي فتحي - وحسين الشحات - أليو ديانج - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن - والتر بواليا - جونيور أجايي.

وشهدت القائمة عودة محمد هاني بعد تعافيه من الإصابة فيما غاب كلاً من (مروان محسن - عمرو السولية - سعد سمير - علي لطفي - بيكهام)

ويحتل النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة لعبها فيما يتصدر الزمالك بعد ان جمع 61 نقطة من 27 لقاء.