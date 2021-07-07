وزير قطاع الأعمال: 21 مليار جنيه لتطوير ودمج 32 شركة في 9 كيانات

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كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل قرار دمج 32 شركات في تسع شركات، موضحا أنه الهدف منها توحيد إدارة الشركات بسبب تكامل بعضها التي تتخصص على سبيل المثال في الغزل والنسيج.

وأكد توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه 21 مليار جنيه لتطوير الـ32 شركة منها 300 مليون جنيه لتطوير العمالة المحلية، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تدريب 15 ألف عامل فني بقطاع الغزل والنسيج من إجمالي 50 ألف عامل في 32 شركة لكي يتم التأكد من كفاءتهم بسبب استخدام ماكينات جديدة لتشغيل الشركات.

وأشار إلى أن هدف الدولة تركيز جهود الشركات على تخصص معين ما بين إنتاج من جانب وتسويق وبيع من جانب آخر، مؤكدا أن الدولة تسعى لمضاعفة الإنتاج بنحو خمسة أضعاف.

وفيما يتعلق بالبراند المصري الجديد، قال إنه خلال الشهر المقبل سيتم الإعلان عن شعار جديد للمنتجات مقتبس من التاريخ المصري القديم، لافتا إلى أن يتم حاليا تسجيل العلامة الجديدة في مختلف دول العالم قبل الإعلان عن عينات جديدة في الربع الأخير من العام الجاري.

وأعلن افتتاح فروع جديدة لشركة النصر للاستيراد والتصدير في بعض الدول أبرزها في أمريكا وألمانيا وروسيا ودبي.

وعن تصفية بعض الشركات الخاسرة، قال وزير قطاع الأعمال، إن الهدف من القرار وقف نزيف الخسائر الهائل.

ولفت إلى أن تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني للصادرات بهدف الترويج المنتجات المصرية عالميا.

وشدد الوزير، على العمال والعاملين بالشركات العامة، أصبحوا شركاء في القطاع من خلال توزيع الأرباح من الفائض بنسبة الـ12% بعد فترة كنا نلتمس المعونة.