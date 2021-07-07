مؤتمر افتراضي لتعزيز فرص الاستثمار بين الأردن ومصر 12 يوليو المقبل

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دعت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة رجال الأعمال المصريين والعرب والشركات الاستثمارية للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الأفتراضي الأول والمعرض الأفتراضي للفرص الاستثمارية، الذي تنظمه هيئة الاستثمار في الأردن عبر منصة إلكترونية خاصة يومي 12-13 يوليوالجاري.

وأكدت السفارة، في بيانٍ صادرٍ عنها، أن المؤتمر الذي يعقد برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة تحت عنوان «تحفيز الاستثمار في المئوية الثانية»، سيحظى بمشاركة مسؤولين حكوميين وصنّاع قرار وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات القطاعية والرياديين وممثلي المناطق الاقتصادية التنموية إلى جانب شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم.

وذكرت أن المشاركة في جلسات المؤتمر وفعاليات المعرض، الذي ينظم بتقنية الاتصال عن بعد، سيكون متاحاً أمام جميع الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في جمهورية مصر عبر منصة المؤتمر (http:events.jic.gov.jo).

ويهدف المؤتمر، الذي يستند على عرض المزايا التنافسية التي تحظى بها البيئة الاستثمارية الجاذبة والموقع الجغرافي للأردن، إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بينها وبين مختلف الدول والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية الخاصة.

وتعنى جلسات اليوم الأول للمؤتمربمناقشة محاور: مستقبل الاستثمار والتطلعات ما بعد جائحة كوفيد-19، ترويج الفرص الاستثمارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، محور الشباب والابتكار وريادة الأعمال ومحور آخر متّصل برأس المال من أجل النمو والوصول إلى التمويل.

وتتوزع أعمال اليوم الثاني من المؤتمر على جلستين حول «إطلاق الإمكانات في المناطق التنموية والاقتصادية»، وجلسات أخرى تتناول ميزة الأردن كمنصة إنطلاق للأسواق الإقليمية والدولية، ودور الأردنيين المغتربين بجذب وترويج الاستثمار.

وقال السفير الأردني لدى جمهورية مصر العربية أمجد العضايلة إن هذا المؤتمر الاستثماري والمعرض للفرص الاستثمارية، الذين يتم تنظيمها افتراضياً تماشياً مع المحددات التي فرضتها جائحة كورونا، يوفّران فرصةً للبناء عليها في تعزيز الاستثمار بين الأردن ومصر، خصوصاً أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص.



وأكد أن الأردن يتطلع لمشاركة فاعلة من رجال الأعمال المصريين وكبريات الشركات التي تسعى لتوسيع إطار استثماراتها، خصوصاً وأن المؤتمر والمعرض يمثلان منصة للحوار حول البيئة المستقبلية للاستثمار في المملكة وعلى مستوى الإقليم والعالم، بعد التغيُّرات التي شهدنها ولا زلنا ومتطلبات التكيّف مع الأنماط الاستثمارية الجديدة والأسواق العالمية.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر بالتزامن مع دخول الأردن المئوية الثانية من عمر الدولة يؤكد على استمرارية نهج تحفيز الاستثمار كأولوية بالنسبة للدولة الأردنية، لا سيما مع تعاظم المزايا التنافسية التي تتوفر في البيئة الاستثمارية للمملكة، التي أصبحت حاضنة لريادة الأعمال والمناطق والتجمعات الصناعية المتطورة، وما تقدّمه الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة والموقع الجغرافي لها كمنصة انطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، من ميزات إضافية تجعلها جاذبة ومحفّزة للاستثمار في مختلف القطاعات.

وحول العلاقات الاقتصادية التي تجمع الأردن ومصر، أشاد السفير العضايلة بالمستوى المتطور الذي وصلت له التجارة البينية والمشاريع الاستثمارية على المستوى الثنائي، وإصرار البلدين على الارتقاء لمستويات متقدّمة تعزز الشراكة، إلى جانب النموذج التكاملي الذي يجمع الأردن ومصر والعراق على أساس المزايا التنافسية لكل من البلدان الشقيقة الثلاث.