سيوة تتخذ إجراءات قانونية حيال أصحاب المحال المخالفة لشروط التراخيص

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صرح العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم ظهر الأربعاء غلق وتشميع 10 محلات تجارية وكافيهات غير مرخصة بمناطق: ميدان السوق، وشارع أنور السادات، وذلك بواسطة اللجنة المشكلة برئاسة محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز وعضوية إدارات الرخص، والبيئة والأملاك، والشؤون القانونية، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، ومكتب العمل، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في حينه.

يأتى ذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمراراً للحملة التفتيشية على رخص تشغيل المحال التجارية بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح،