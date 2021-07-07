أخبار عاجلة

"بن حريب" يشيد بخطوات نادي الإبل لمحاربة العبث لقطع الطريق على المتلاعبين -
صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ -
وزير الزراعة: قانون «حماية البحيرات» يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك -
محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية -
وحشتني يا أصيل يا محترم.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى والده -
الاثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة» -
نتائج الشركات الايجابية تقود وول ستريت ... و المستثمرون في انتظار النتائج -
بلتون : تغييرات البورصة علي منهجية ادراج الشركات «إيجابية» -
محمد شعبان وحسن مصطفى يقتربان من التأهل لمستر أولمبيا 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الصحة: إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان

Print
وزيرة الصحة: إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان وزيرة الصحة: إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، لدعم القطاع الصحي بالسودان، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الشحنة وصلت مطار الخرطوم صباح اليوم على متن 4 طائرات عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، لافتًا إلى أن المساعدات تضم 300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين، لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة بالسودان، بالإضافة إلى شحنة من الجرعات الكاملة لأدوية فيروس «سي» تكفي لعلاج 11 ألف مريض ضمن العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.

وأضاف أن الدكتور محمد جاد مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية أكد أن الدكتورة هالة زايد بصفتها رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، فقد قامت وزارة الصحة المصرية بتجهيز طائرة محملة بشحنة من أدوية التخدير والمستلزمات والمحاليل الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية إلى دولة السودان، بقيمة 200 ألف دولار.

وذكر «مجاهد» أنه من المقرر أن تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مساء اليوم إلى دولة السودان، في إطار تبادل الزيارات بين والسودان لدعم وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين الشقيقين.

وأكد «مجاهد» استمرار الجسر الجوي بين دولتي مصر والسودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان لتلبية أي احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021