غدًا .. ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة جنوب الوادي

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أنه سوف تختتم، غدا الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات ومعاهد جامعة جنوب الوادي.

وأضاف رئيس الجامعة أنه يؤدي اليوم الامتحانات طلاب كليات العلوم والهندسة وطب الفم والأسنان والتربية النوعية والصيدلة والعلاج الطبيعي والمعهد الفني للتمريض.

غدا ختام امتحانات الكليات بجامعة جنوب الوادى

وأشار رئيس الجامعة إلى تواصل أعمال امتحانات الدراسات العليا وشدد على متابعة الإجراءات الاحترازية في اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقام الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية الهندسة والمعهد الفني للتمريض وطب الفم والأسنان للاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية. شهد الجولة عمداء كليات الهندسة وطب الفم والأسنان.