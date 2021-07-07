«أنشيلوتى» يعطى الضوء الأخضر لرحيل 7 لاعبين عن «ريال مدريد»

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وافق الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، على رحيل 7 لاعبين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ABC» الإسبانية أن أنشيلوتى وافق على الاستغناء عن 7 لاعبين بالاتفاق مع إدارة ريال مدريد، لعدم الحاجة إلى جهودهم فى الموسم المقبل، موضحة أن إدارة النادى الملكى حددت 7 لاعبين من أجل بيعهم هذا الصيف، للمساهمة فى حل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الميرنجى بسبب جائحة كورونا، وهم إيسكو، أودريوزولا، ماريانو دياز، لوكا يوفيتش، دانى سيبايوس، كوبو، فاييخو.

وأوضحت إن إدارة ريال مدريد لم تتخذ قرارها النهائى فى خيسوس فاييخو، حيث من المتوقع بقاؤه فى حالة فشل تعويض رحيل الفرنسى رافاييل فاران خلال هذا الصيف. وأشارت إلى أن النادى الإٍسبانى فضل عودة النرويجى مارتن أوديجارد إلى صفوف الملكى، بعد انتهاء إعارته إلى أرسنال الإنجليزى. وحدد إيسكو ألاركون، لاعب خط وسط ريال مدريد، وجهته المقبلة، بعد قراره بالرحيل عن الميرنجى هذا الصيف.

وبحسب موقع «ديفينسا سينترال» الإسبانى فإن إيسكو قرر الرحيل بالفعل عن ريال مدريد هذا الصيف، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة.

وارتبط اسم اللاعب الإسبانى بالانتقال إلى ميلان، بناءً على رغبة من الروسونيرى الذى يسعى لإيجاد بديل لصانع ألعابه التركى هاكان كالهانوجلو، المنتقل حديثًا إلى إنتر ميلان بعد انتهاء عقده.

وأضاف التقرير أن الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى الجديد لريال مدريد، لن يعتمد على إيسكو فى الموسم الجديد، بعدما غاب عن المشاركة بشكل مستمر على مدار الموسم الماضى تحت قيادة زين الدين زيدان.

ووافق إيسكو بالفعل على الانتقال لميلان، حيث يعتقد أن فرصه فى المشاركة ستكون كبيرة فى سان سيرو، وينتظر حاليًا أن يتمم الروسونيرى الصفقة بشكل رسمى. ويأمل ريال مدريد فى الحصول على 20 مليون يورو من وراء بيع إيسكو، من أجل إنعاش خزينة النادى وتوفير راتب اللاعب.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفى إسبانى عن طلب غير معتاد تقدم به الإيطالى كارلو أنشيولتى، مدرب ريال مدريد، للاعبى فريقه، عقب المران الأول تحت إشرافه استعدادًا للموسم الجديد. وبدأ ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد بدون مجموعة كبيرة من لاعبيه الدوليين، فى ظل الارتباطات الدولية التى أقيمت مؤخرًا. وخاض لاعبو ريال مدريد المتاحون المران الأول لهم فى فالديبيباس تحت قيادة أنشيلوتى، بعد أن اجتازوا الفحوصات الطبية. وبدأ اللاعبون المران بمجموعة من التمارين البدنية، قبل خوض بعض التدريبات بالكرة، ولعبوا مباريات على ملعب صغير الأبعاد، وفى نهاية المران تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء سباقات الجرى.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد أمر أنشيلوتى اللاعبين بعدم العودة إلى منازلهم بعد التدريبات، وطلب منهم المبيت فى المدينة الرياضية فى فالديبيباس لأنه يشعر أنه أفضل مكان لهم للراحة والتعافى والعودة إلى العمل مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتى يعتقد أن غرف النوم فى فالديبيباس هى أفضل مكان للراحة للاعبين لاستعادة عافيتهم وبدء العمل فى اليوم التالى، مشيرة إلى أن هذه لن تكون المرة الأخيرة التى سيطلب فيها المدرب الإيطالى من لاعبيه هذا الطلب.