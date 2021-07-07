أخبار عاجلة

تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران -
الأوبرا تُعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30 -
الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
الجيش الأمريكي يقصف معداته العسكرية التي استولت عليها طالبان بأفغانستان -
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز -
البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج -
حملة لتطعيم أهالي مركز هدادة شمال نجران بلقاح كورونا -
التونسي  "الحفناوي" يحصد ذهبية سباق 400 متر للسباحة -
شاهد.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً علق رأسه بين قضبان شرفة مرتفعة؟ -
عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انطلاق المعسكر الطلابي التدريبي بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي

Print
انطلاق المعسكر الطلابي التدريبي بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي انطلاق المعسكر الطلابي التدريبي بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات المعسكر الطلابي التدريبي لطلاب الفرقة الاولى بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي الاربعاء تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقام الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المعسكر. وصرح الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية ان فعاليات المعسكر خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو وتم تقسيم طلاب الفرقة الاولى إلى مجموعتين في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد.

المعسكر الطلابى بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى
المعسكر الطلابى بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى

وأكد الدكتور محمود لبيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن أعمال المعسكر تتضمن أنشطة تشجير ودهانات وخدمة عامة وتعتبر مشاركة الطالب في اعمال المعسكر ضمن خطة الدراسة ولائحة الكلية.

المعسكر الطلابى بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى

وأضاف الدكتور عبدالحق سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان انشطة المعسكر تقام في المدينة الجامعية وكلية التربية الرياضية ونادي اعضاء هيئة التدريس وبوابة الكيلو 6 .

المعسكر الطلابى بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة نمر في حديقة حيوانات بفيروس كورونا (تفاصيل)

إصابة نمر في حديقة حيوانات بفيروس كورونا (تفاصيل)

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات