انطلاق المعسكر الطلابي التدريبي بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي

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انطلقت فعاليات المعسكر الطلابي التدريبي لطلاب الفرقة الاولى بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي الاربعاء تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقام الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المعسكر. وصرح الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية ان فعاليات المعسكر خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو وتم تقسيم طلاب الفرقة الاولى إلى مجموعتين في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المعسكر الطلابى بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى

المعسكر الطلابى بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى

وأكد الدكتور محمود لبيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن أعمال المعسكر تتضمن أنشطة تشجير ودهانات وخدمة عامة وتعتبر مشاركة الطالب في اعمال المعسكر ضمن خطة الدراسة ولائحة الكلية.

المعسكر الطلابى بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى

وأضاف الدكتور عبدالحق سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان انشطة المعسكر تقام في المدينة الجامعية وكلية التربية الرياضية ونادي اعضاء هيئة التدريس وبوابة الكيلو 6 .