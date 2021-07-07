«شباب النواب»: «حياة كريمة» خارطة طريق لتحقيق احلام الشباب

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واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جولتها التفقدية لعدد من مراكز الشباب، بمحافظة الدقهلية، وذلك في أخر أيام الزيارة التي أستمرت لمدة ثلاثة أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية .

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، إن لجنة الشباب تتخذ من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خارطة طريق لتحقيق احلام وطموحات الشباب، والعمل على توفير بيئة مناسبة لهم .

وأضاف خلال زيارة عدد من مراكز الشباب بمدينة المنزلة، أن اللجنة حريصة خلال زياراتها الميدانية على التواصل المباشر مع الشباب والالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم للتعرف على المشكلات التي تعوقهم، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافه انواع الدعم للشباب وتوفير البيئة المناسبه لممارستهم للانشطة داخل مراكز الشباب وتنفيذ برامج التوعيه لهم.

و تابع أن اللجنة تسعي لزيارة أكبر عدد من مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية من أجل الاستماع لهم حيث قامت بزيارة سابقة لعدد كبير بمراكز الشباب بمحافظتي البحيرة والاسكندرية، كما زارت على مدار 3 أيام عدد كبير من مراكز الشباب بمحافظتي الشرقية والدقهلية .

وقال «حسين» إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن تنعكس بالايجاب فقط على مراكز الشباب ولكنها مبادرة ستغير وجه الحياة في القرى والريف لافتا إلى إنه لا يوجد دولة بالعالم تستطيع تنفيذ مشروع مثل «حياة كريمة في ذلك العدد من القري وخلال تلك الفترة الزمنية المحددة ب3 سنوات .

واضاف أن مبادرة حياة كريمة نقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، وتوفير كافة سبل العيش الكريمة، في الوقت الذي مثلت النتائج للمبادرة دلالة على قوة للدولة المصرية ورؤيتها في تعديل شكل الحياة وخاصة محدودى الدخل، حيث ظل المواطن يعاني كثيرا من التهميش وتدني مستوى الخدمات المقدمة له.