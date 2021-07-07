حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بإزالة التعديات المخالفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتصدي لظاهرة التعديات على الأرض الزراعية ورفع الإشغالات المخالفة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع ومتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة أسفرت عن ضبط عدد من التكاتك المخالفة، كما تم رفع ٤٥ حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعدلية، لإزالة شدة خشبية مجهزة لبناء أعمدة بالدور الثالث علوي بدون ترخيص على مساحة ٧٥ متر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما قامت إدارة الإشغالات وقسم الإعلانات بمجلس مدينة بلبيس، بشن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بنطاق المدينة، حيث شملت الحملة شارع بورسعيد حتى محطة القطار، وشارع الطيران ومن ميدان الحصان وحتى ميدان الطيارة وشارع سعد زغلول، كما أسفرت الحملة عن إزالة ٣٨ إعلان من على أعمدة الإنارة، و٥ بانر لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة، كما تم تحرير محضر نبش قمامة، وتحرير ٩ محاضر إشغال طريق، كما تم رفع وضبط ١١٩ حالة إشغال مخالف، وكذلك تغريم ٥ مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، بالإضافة إلى تحرير محضر شيشه ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفة ومصادرة ١٠ شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالحلمية، بالتصدي لحالة تعدي على مساحة ٤٩ متر طولي بعزبة البحاروة عباره عن مبني بالطوب الدبش، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي الوحدة المحلية بالإسدية، تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الأسدية على مساحة قيراط ونصف عبارة عن مبني بالطوب الدبش، كما نفذت رئاسة المركز حملة مكبرة لرفع الإشغالات، أسفرت عن تحرير ٩ محاضر إشغال، ورفع وضبط ٧٥ حالة إشغال طريق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.