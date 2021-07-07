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للمرة الثانية.. مد معرض «ملوك الشمس» حتى 30 سبتمبر

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للمرة الثانية.. مد معرض «ملوك الشمس» حتى 30 سبتمبر للمرة الثانية.. مد معرض «ملوك الشمس» حتى 30 سبتمبر

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بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد إقامة معرض «ملوك الشمس» بالعاصمة التشيكية براج، وقع منذ قليل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع Robert Tripes نائب السفير التشيكي بالقاهرة، عقد تمديد المعرض ليستمر وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م، بعد أن كان من المقرر انتهاء مدته في آخر يونيو الجاري.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد مدة معرض «ملوك الشمس» بناء على طلب الجانب التشيكي، مشيرا إلى أن المرة الأولى كانت في نهاية يناير الماضي، وذلك نظرا للاقبال الشديد الذي يشهده المعرض.

جدير بالذكر أن معرض ملوك الشمس كان قد افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي السيد أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي السيد لوبومير زاورالك، خلال شهر أغسطس ٢٠٢٠، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في أبوصير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

وفور إعادة فتح المعرض في شهر مايو الماضي، بعد فترة توقف قصيرة في أعقاب تداعيات أزمة ، نفذت جميع تذاكر دخول معرض «ملوك الشمس» بالعاصمة التشيكية براج، وحتى منتصف يونيو الجاري، كما وصل عدد الزائرين للمعرض إلى ١٠ آلاف زائر خلال أول ٢٥ يوما منذ إعادة فتحه.

يضم المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبوصير الأثرية، من بينها رأس تمثال للملك «رع-نفر-اف»، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.

المصرى اليوم

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