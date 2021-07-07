افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب كلية الفنون التطبيقية ببنها (صور)

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افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، معرض مشروعات التخرج لطلاب كلية الفنون التطبيقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد الكلية والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واستمعت القيادات والحاضرين خلال تفقدهم اعمال المعرض إلى شرح من الدكتورة منى إبراهيم، القائم بأعمال رئيس قسم الإعلان، والدكتورة شيماء صلاح، مشرفى المشروعات الطلابية حول طبيعة المشروعات وأهدافها.

من جانبه أشاد محافظ القليوبية بالأعمال والمشروعات الطلابية التي تضمنها المعرض والتى ارتبطت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في مختلف المجالات، معربا عن سعادته بإنتاج الطلاب والكلية المتميز من الأعمال الفنية، وروح الإبداع والابتكار لديهم.

وقال الدكتور الجيزاوى، إن إدارة الجامعة حريصة على تحفيز الطلاب على الإرتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار وتطبيقها وتوظيفها في المبادرات وخطط الدولة المستقبلية وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمي بالجامعة.

وأشار الدكتور تامر سمير إلى أن المشروعات الطلابية تتيح للطلاب إطلاق أفكارهم الإبداعية، مضيفا ان الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الطلابية المختلفة، والعمل على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث للإطلاع على كل ماهو جديد في مجالاتهم.

وأضاف الدكتور شمس الدين القرنفيلى عميد كلية الفنون التطبيقية، أن مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان والطباعة والنشر تضمنت 14 عملا عن المبادرات الرئاسية وهى «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب والقيادة، ومشروع الدلتا الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة للأثاث، ومدينة الخانكة للادوية، بالاضافة إلى مبادرة حملة 100 مليون صحة، ونور حياة، ومبادرة ذوي الهمم، وسيدات مصر، ومشروع المونوريل، والتحول الرقمي».

من ناحية أخرى، افتتح محافظ القليوبية والقائم باعمال رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعميد الكلية على هامش تفقد مشروعات التخرج المعرض الفنى لمقرر «معالجات جرافيكية» لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة بقسم الإعلان، وضم المعرض العديد من الأعمال الفنية في مجال الإعلان والدعاية.

افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب فنون التطبيقية ببنها

افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب فنون التطبيقية ببنها

افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب فنون التطبيقية ببنها

افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب فنون التطبيقية ببنها

افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب فنون التطبيقية ببنها

افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب فنون التطبيقية ببنها

افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب فنون التطبيقية ببنها

افتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب فنون التطبيقية ببنها