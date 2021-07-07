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محافظ القليوبية يفتتح المركز التكنولوجي لمدينة بنها بعد تطويره

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محافظ القليوبية يفتتح المركز التكنولوجي لمدينة بنها بعد تطويره محافظ القليوبية يفتتح المركز التكنولوجي لمدينة بنها بعد تطويره

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افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المركز التكنولوجى لمدينة بنها، بعد تطويره بتكلفة تصل إلى 600 ألف جنيه.

واشتملت أعمال التطوير على تدعيم إنارة، وعمل أرضيات بالسيراميك، وأعمال الدهانات، وتم تزويد المركز بعدد من أجهزة الحاسب الآلي الحديثة، كما تم التعاقد على تركيب 8 خطوط انترنت، وتم تزويد صالة خدمة المواطنين بالمفروشات اللازمة، وتم توسعة مساحة المركز وزيادة عدد الشبابيك إلى 8 شباك لخدمة المواطنين، وبذلك يصبح اجمالى الشبابيك 18 شباكا.

جاء الافتتاح بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، حيث يعمل المركز التكنولوجى على تحويل ميكنه جميع الخدمات بديوان المجلس وفصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد «الهجان» أنه تم اطلاق مبادرة «خدماتى»، لتوصيل الخدمات إلى المنازل وذلك لكبار السن فوق سن الـ65 وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث ستقوم تلك المبادرة بتوصيل الخدمات التي يقوم بها المراكز التكنولوجية إلى المواطنين بالمنازل بالمجان وذلك من خلال قيام المواطنين بالاتصال 01200482183 (واتس اب) ورقم التليفون (0133250603).

جدير بالذكر أنه يوجد مراكز تكنولوجية تم انشاؤها بالفعل وتحديثها وهى مراكز بنها وطوخ وكفر شكر وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة قها، بالإضافة إلى أنه قارب على الانتهاء وافتتاح مراكز قليوب والقناطر الخيرية والخانكة ومدينة الخصوص، كما أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات إنشاء مركز تكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.

المصرى اليوم

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