عالمة التراث مونيكا حنا تُعلق على منشور أحمد العوضي بخصوص مياة النيل: «كلام فارغ ملوش أساس تاريخي»

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علقت الدكتورة مونيكا حنا، عالمة التراث وعميدة كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية، على تداول البعض لمقولة فرعونية تٌحذر من انخفاض منسوب النيل وأنها منقوشة على جدران مقياس النيل بالمنيل.

وأعادت عالمة التراث نشر

ارجو من الناس تبطل تنشر الكلام الفارغ ده عشان ملوش اي اساس تاريخي ولا علمي، لا موجود على معبد، ولا مقبرة ولا بردية ولا اوستراكا، ياريت نبطل التاريخ التعبيري ده! عيب علينا نفتكس بدون اي سند علمي…#شكراً pic.twitter.com/3WnvKaOCHR — Monica Hanna (@monznomad) July 7, 2021

للفنان أحمد العوضي وعقلت عليها قائلة: ارجو من الناس تبطل تنشر الكلام الفارغ ده، عشان ملوش اي اساس تاريخي ولا علمي، لا موجود على معبد، ولا مقبرة ولا بردية ولا اوستراكا، ياريت نبطل التاريخ التعبيري ده! عيب علينا نفتكس بدون اي سند علمي.

وكان الفنان أحمد العوضي، قد علق على الأزمة الأخيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب الملء الثاني لسد النهضة، مشيرا إلى جملة منقوشة على جدران مقياس مياه النيل بالمنيل.

ونشر أحمد العوضي صورة لتمثال أمام الأهرامات عبر «فيسبوك» مستشهدًا بجملة فرعونية قائلا: «إذا انخفض منسوب النيل فليهرع كل جنود كمت ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيّد جريانه، منقوش على جدران مقياس النيل بالمنيل».