أخبار عاجلة

الجيش الأمريكي يقصف معداته العسكرية التي استولت عليها طالبان بأفغانستان -
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز -
البرازيل تسقط في فخ التعادل السلبي .. أمام ساحل العاج -
حملة لتطعيم أهالي مركز هدادة شمال نجران بلقاح كورونا -
التونسي  "الحفناوي" يحصد ذهبية سباق 400 متر للسباحة -
شاهد.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً علق رأسه بين قضبان شرفة مرتفعة؟ -
عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021 -
ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021 -
أمريكا تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» والعودة إلى ارتداء الكمامات -
وزير الصحة البريطاني يعتذر عن مطالبته الناس بعدم الارتعاد خوفا من كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء مع مدير المتاحف بدولة صربيا

Print
تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء مع مدير المتاحف بدولة صربيا تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء مع مدير المتاحف بدولة صربيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لازيك فيكتور، مدير المتاحف بدولة صربيا، ضمن زيارته لمدينة شرم الشيخ لتفقد مقاصدها الثقافية والسياحية.

وطالب فودة بأن تكون هذه الزيارة بمثابة الدعاية والإعلان والترويج للسياحة الثقافية بمدينة شرم الشيخ، متمنيا نقل ما رأه إلى الشعب الصربي وزيادة التبادل الثقافي والوفود السياحية إلى المدينة الساحرة شرم الشيخ.

من جانبه، أعرب فيكتور عن سعادته البالغة للقائه محافظ جنوب سيناء، مؤكداً على اعجابه الشديد بما رآه بالمدينة الساحرة، مضيفاً أن ينوي توقيع اتفاقيات تعاون وصداقة بين وصربيا في مجال التعاون الثقافي بعد التنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الاثار، مشيراً لمتانة وقوة العلاقات بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، قام المحافظ بإهداء الضيف مفتاح مدينة شرم الشيخ كتقليد متبع بالإضافة لكتاب عن الغوص واهم المناطق المميزه والسياحية بشرم الشيخ.

وكان مدير المتاحف بصربيا قد قام بزيارة لمدينة شرم الشيخ اختتمها بلقاء محافظ جنوب سيناء، تفقد فيها المناطق الثقافية منها متحف شرم الشيخ، وقصر الثقافة بشرم الشيخ، ومسجد الصحابة وكنيسة السمائيين، منطقة سوهو سكوير وقام برحلة بالغواصة ، والسفاري مبدياً إعجابه الشديد بما رآه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو

مجموعة منتخب مصر الأولمبي .. إسبانيا تهزم أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020

مجموعة منتخب مصر الأولمبي .. إسبانيا تهزم أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020

مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج

مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج