تفاصيل لقاء محافظ جنوب سيناء مع مدير المتاحف بدولة صربيا

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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لازيك فيكتور، مدير المتاحف بدولة صربيا، ضمن زيارته لمدينة شرم الشيخ لتفقد مقاصدها الثقافية والسياحية.

وطالب فودة بأن تكون هذه الزيارة بمثابة الدعاية والإعلان والترويج للسياحة الثقافية بمدينة شرم الشيخ، متمنيا نقل ما رأه إلى الشعب الصربي وزيادة التبادل الثقافي والوفود السياحية إلى المدينة الساحرة شرم الشيخ.

من جانبه، أعرب فيكتور عن سعادته البالغة للقائه محافظ جنوب سيناء، مؤكداً على اعجابه الشديد بما رآه بالمدينة الساحرة، مضيفاً أن ينوي توقيع اتفاقيات تعاون وصداقة بين مصر وصربيا في مجال التعاون الثقافي بعد التنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الاثار، مشيراً لمتانة وقوة العلاقات بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، قام المحافظ بإهداء الضيف مفتاح مدينة شرم الشيخ كتقليد متبع بالإضافة لكتاب عن الغوص واهم المناطق المميزه والسياحية بشرم الشيخ.

وكان مدير المتاحف بصربيا قد قام بزيارة لمدينة شرم الشيخ اختتمها بلقاء محافظ جنوب سيناء، تفقد فيها المناطق الثقافية منها متحف شرم الشيخ، وقصر الثقافة بشرم الشيخ، ومسجد الصحابة وكنيسة السمائيين، منطقة سوهو سكوير وقام برحلة بالغواصة ، والسفاري مبدياً إعجابه الشديد بما رآه.