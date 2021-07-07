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في مثل هذا اليوم.. السابع من يوليو عام 2014 قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبرعاً لصندوق «تحيا مصر»، وافيا بوعده بالتبرع بنصف راتبه والتنازل عن نصف ما يملك لصالح الدولة، ليدعم روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن في مرحلة حرجة كانت تمر بها البلاد، معلنا بداية ثورة تنمية شاملة ستشهدها مصر.

وتوالت المشاركات في صندوق تحيا مصر عبر رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، وقطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك القطاع المصرفي، وكذلك الهيئات القضائية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمواطنين تلبية لدعوة السيد الرئيس، كما شاركت المرأة المصرية في دعم الصندوق منذ تأسيسه وفي مقدمتهن السيدة انتصار السيسي، حرم السيد الرئيس .

ومن ذلك الوقت عمل صندوق تحيا مصر كمعاون لأجهزة الدولة، عبر 6 محاور عمل هي الرعاية الصحية، الحماية الاجتماعية، التنمية العمرانية، التنمية الاقتصادية، دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات، حتى تطور دوره لصبح كيانا يبادر وينفذ مشروعات ومبادرات هدفها دائما هو حياة كريمة للإنسان المصري.

وبهذه المناسبة أصدر صندوق تحيا مصر تقريرا يرصد من خلاله أبرز المشروعات والمبادرات التي نفذها خلال السبع سنوات الماضية، وشكلت ملامح هذا الصندوق حتى أصبح نشاطه عابرا للحدود.

فيقول تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن الصندوق يعد ترجمة لرؤية السيد الرئيس في وجود أداة معاونة للدولة تحمل الأمل للمصريين، عبر حلول مرنة، للمشكلات التي تتصدى لها الدولة، بل والمشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات والمشروعات التي تحسن من جودة حياة ملايين المصريين، ولعل مساهمة السيد الرئيس في بداية تأسيس الصندوق كانت ولازالت لها بالغ الأثر في بث روح الثقة لدى كل المساهمين والمتبرعين في الصندوق وحسن استغلال الموارد المتاحة لديه.

ويضيف أن على مدار سبع سنوات باتت الشراكة الاستراتيجية التي يعقدها الصندوق مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هي كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

ويوضح عبد الفتاح أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية، في توحيد جهود العمل المجتمعي من خلال الاتصال المباشر والدائم مع القطاع الخاص والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة حققت أقصى استفادة من الميزانيات المرصودة من هذه القطاعات لصالح المسئولية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.

ويشير إلى أن دور الصندوق تطور خلال السنوات السبع الماضية، عبر خبرات متراكمة اكتسبها من تنفيذ العديد من المبادرات في مختلف المجالات، وهو ما أهله ليحصد 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن الإنسانية والعمل الخيري حسب ما جاء على لسان أحمد مقلد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية في مصر، معقبا على توفير الصندوق لهذه القافلة.

ويؤكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن أنشطة الصندوق امتدت لتشمل نطاق محافظات الجمهورية كافة، في أقصى الحدود والمناطق النائية، بل وأصبحت عابرة للحدود بعد تنفيذ تكليف السيد الرئيس، بالمشاركة في المبادرة المصرية لإغاثة وإعمار قطاع غزة.

ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد تطورا في حجم وطبيعة المشروعات المنفذة من خلال الصندوق، سواء في مجال تطوير القرى من خلال مشروعات التنمية المستدامة في قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح والتي تعد نموذجا للشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص، وكذلك تنفيذ عدد من مبادرات الرعاية الصحية التي من شأنها المشاركة الفاعلة في توجه الدولة لرعاية صحة المصريين ، وكذلك تنفيذ مبادرة لدعم التعليم والتدريب بالجامعات المصرية، فضلا عن مبادرات التنمية الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز محطات عمل الصندوق خلال السبع سنوات الماضية:

رعاية صحة المصريين

لعب الصندوق دورا بارزا في دعم توجه الدولة لرعاية صحة المواطنين وذلك بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، المصرف المتحد، وبنك قطر الوطني، واتحاد بنوك مصر بشكل عام.

مكافحة فيروس سي

وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مريض فيروس سي مجانا.

مليون و200 ألف مواطن استفادوا من خدمة الكشف المجاني عن الفيروس

توفير الكواشف الطبية المستخدمة في قوافل كشف فيروس سي.

أنشأ مركز تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، واعتبرت وزارة الصحة والسكان المركز هو الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة.

حضانات الأطفال المبتسرين

أطلق الصندوق مبادرة يوم جديد لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين.

وفّر الصندوق 500 حضانة بمشتملاتها من أجهزة تنفس وحضانات محمولة.

تتضمن المشتملات: وحدات إفاقة، وأجهزة قياس الصفراء وضغط المجرى الهوائي وضخ وسحب السوائل.

تستفيد من المبادرة مستشفيات: الزهراء الجامعي، مستشفى 6 أكتوبر، وأبو الريش، والدمرداش، مطروح العام، الأطفال التخصصي بمطروح، ومستشفى النساء بأسيوط، والواسطى المركزي، ببا المركزي، بلطيم المركزي، قلين المركزي، قها القليوبية.

ينفذ الصندوق مشروع تطوير وتجهيز وحدة رعاية الأطفال المبتسرين بمستشفى أبو الريش بالتعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة نستله، بسعة 19 حضانة و100 جهاز مساعد لخدمة متوسط 700 طفل مبتسر سنويًا.

رعاية مرضى الفشل الكلوي

ينفذ الصندوق المبادرة الرئاسية كلنا جنبك لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات العامة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان

وفّر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوي

تدبير 1000 كرسي مريض فشل كلوي بديلا عن الأسرّة

تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المبادرة بإجمالي 1159 ماكينة و400 كرسي مريض

استفادت من المرحلة الأولى والثانية 167 مستشفى في 22 محافظة

جاري التحضير لتنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالي 341 ماكينة و600 كرسي مريض.

مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

ينفذ الصندوق المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

شرع الصندوق في تنفيذ المبادرة في شهر فبراير من عام 2019 بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية.

تنفيذ القوافل الميدانية بالمدارس الابتدائية تحت إشراف منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم

نظمت القوافل الميدانية للمبادرة في 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

استفاد من المبادرة مليون و200 ألف مواطن حتى الآن

سلمت المبادرة 205 آلاف نظارة طبية للمرضى

إجراء 22 ألف عملية مياه بيضاء وحقن

صرف العلاج لـ 90 ألف مريض

تجهيز 10 أقسام رمد متكاملة في 10 مستشفيات تخدم 18 محافظة تعمل بها المبادرة

جاري تشغيل غرف عمليات بمستشفيات الزقازيق وأسوان ومطروح التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

القوافل الطبية الشاملة

توفر القوافل الخدمة الطبية لأهالي المناطق النائية والحدودية

ينفذ الصندوق القوافل بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري وعدد من منظمات المجتمع المدني

تم تنظيم قوافل في سيوة، أسوان، الشيخ زويد، رفح، والعريش.

49 طبيبا يشارك في القافلة الواحدة

توفر القافلة الكشف الطبي في تخصصات: باطنة، أطفال، عظام، رمد، أنف وأذن، نساء، جلدية، مخ وأعصاب، أسنان، وتحاليل طبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج الموصي به.

علاج الضمور العضلي للأطفال

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة أمل في بكرة للمشاركة في المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الضمور العضلي من الأطفال

خصص الصندوق حساب رقم 037037 – أمل في بكرة للمساهمة في توفير علاج وأدوات تشخيص الأمراض الوراثية النادرة ومنها الضمور العضلي للأطفال.

الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

تجهيز العرائس وتوفير الملابس والأمتعة

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

تنظم المبادرة معارضا لتوفير الملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام مجانا.

تم توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس على ما يقرب 120 ألف مستفيد، وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال وأدوات النظافة الشخصية.

تم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج.

أتيحت الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة مجانا.

نظمت معارض في المناطق الأكثر احتياجا لتوزيع الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.

تتكامل المبادرة مع مبادرة شتاء آمن لتوفير الأغطية خلال فصل الشتاء، وتم توفير 180 ألف بطانية خلال شتاء 2020-2021.

يتضمن المحور الثاني من المبادرة توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية

يتم مراعاة شروط يجب توافرها في الفتيات المستفيدات من المبادرة منها: أن تكون الفتاة مصرية الجنسية، ألا يقل عمرها عن 18 عام، عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، الفتيات اليتيمات وذوي الاحتياجات الخاصة لهن الأولوية.

تحصل كل فتاة على التجهيزات التالية: ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواه – مرتبة اسفنجية - أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل- بطاقة مشتريات بقيمة 500 جنية.

استفادت من المبادرة 2000 فتاة حتى الأن.

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل مبادرة "نور حياة" للكشف على 4500 مواطن بـ7 محافظات - صورة أرشيفية

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل مبادرة "نور حياة" للكشف على 4500 مواطن بـ7 محافظات - صورة أرشيفية

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل مبادرة "نور حياة" للكشف على 4500 مواطن بـ7 محافظات - صورة أرشيفية