«حماية المنافسة» تمنح مصانع الأسمنت «طوق النجاة» بعد 5 سنوات من التعثر

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سادت حالة ترحيب واسعة بين منتجي الأسمنت عقب موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على قرار بخفض طاقات المصانع الإنتاجية الموجهة للبيع محليا بهدف إعادة التوازن إلى السوق.

وتوقع عدد من المستثمرين أن يسهم القرار في انقاذ المصانع من عثرتها ومساعدتها على تحقيق ربحية بعد خسائر استمرت لاكثر من خمس سنوات.

وكان جهاز حماية المنافسة قد تلقى طلبا من 23 مصنعا يعملون في إنتاج الأسمنت البورتلاندي للموافقة على خفض الطاقات الإنتاجية المحلية، باعتباره الحل الوحيد لأزمة تخمة المعروض في الأسواق وما يصاحبها من تراجع مستمر في معدلات الطلب.

وقال جهاز حماية المنافسة في بيان أول أمس، إنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يكون الهدف منها تقييد عمليات التصنيع عن طريق الحد من حجم الإنتاج لتفادي أي أزمات بهيكل السوق مشيرا ان هذا الاتفاق سيتم العمل به لمدة محددة.

وتحركت أسعار الأسمنت في السوق المحلية بنحو 50 جنيه، عقب صدور قرار جهاز حماية المنافسة وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية أن أسعار البيع ارتفعت من 800 جنيه في المتوسط إلى 850 جنيها، وذلك قبل دخول القرار حيز التنفيذ الخميس المقبل 15 يوليو ولمدة عام، وتوقع مصدر بإحدي شركات الأسمنت أن ترتفع الأسعار لما فوق 900 جنيه للطن عقب التطبيق.

وتعاني صناعة الأسمنت منذ خمس سنوات من اختلالات كبيرة في العرض والطلب عقب دخول طاقات إنتاجية جديدة لم تكن مطلوبة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في المعروض ليتجاوز 85 مليون طن، في وقت لم يستطع السوق الذي يعاني تراجعا مستمرا في الطلب من استيعاب الكميات الجديدة، ووفقا لبيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، فان معدلات الطلب على الأسمنت تشهد تراجعا منذ 2016 بنسبة 5٪، ووصلت إلى 7٪ خلال عامي 2019، و2020، ليسجل حجم الطلب ما بين 47-50 مليون طن، وفي ضوء ذلك ارتفعت نسب الطاقات الفائضة في السوق لأكثر من 33 مليون طن وتبعها تراجعا في معدلات التشغيل لأقل من 60٪، ما جعل هذه الصناعة «علي حافة الهاوية» بحسب وصف خبراء وعاملون في السوق، لاسيما بعد قرار تصفية القومية للإسمنت المملوكة للدولة واغلاق مصنع طره وتهديد مصانع أخرى بالخروج من السوق.

ووفقا لقرار جهاز حماية المنافسة، سيتم تخفيض انتاج 23 مصنعا طبقا لمعادلة سعرية وحدد تعتمد على الطاقة الإنتاجية للمصنع، وعدد خطوط الإنتاج، والشريحة العمرية لكل شركة حيث تم تقسيمها إلى شريحة عمرية أولي للمصانع فوق 15 عام وتم تشغيلها قبل 2007، الثانية للمصانع 10 اعوام للفترة من 2007 حتي 2016، وأخيرا الشريحة العمرية الثالثة للمصانع التي تم تشغيلها بعد 2016 ويتم معاملتها بخمس سنوات.

وأشار القرار، ستكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوط بها تحديد قيمة الطاقات الانتاجية الشهرية للشركات المنتجة للإسمنت وفقا للمعادلة الحسابية المنصوص عليها باعتبارها الجهة المختصة بمنح رخص التشغيل وطاقاتها.

وأضاف أن خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق.

وأكدت ريهان حمزة محلل قطاع الصناعة بشركة العربي الأفريقى لتداول الأوراق المالية، على الانعكاسات الايجابية للقرار على رؤيتهم المستقبلية لقطاع الأسمنت، وقالت في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن القطاع ظل لفترة طويلة يحظي بتقييمات سلبية في ضوء الخسائر التي لحقت بالشركات، ولكن الان نري بادرة ايجابية من الحكومة لانقاذ المصانع من عثرتها.

وأضافت أن قطاع مواد البناء ومنهم الأسمنت يحظى بفرصة قوية لتصريف جزء من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية مع الإعلان عن خطط إعادة تعمير ليبيا، ولكن تظل مشكة ارتفاع تكلفة الانتاج محليا عائقا امام الشركات المصرية.

وقالت:«سيكون للقرار تأثيرات على اسعار بيع الاسمنت محليا وسيؤدي تقييد الانتاج إلى ارتفاع الاسعار وسينعكس ذلك بالتأكيد على تحسين ظروف التشغيل في المصانع وارتفاع ربحيتها رغم خفض الانتاج».

ووفقا لتصريحات سابقة لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، فان المنافسة المحتدمة بين الشركات وتخمة المعروض وارتفاع المخزونات أدي إلى انتشار ظاهرة حرق الاسعار واتجاه المصانع للبيع باسعار تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية، مشيرة إلى ان منتج الإسمنت هو الوحيد الذي انخفض سعر بيعه بعد التعويم.

من جانبها توقعت شركة العربية للأسمنت في بيان لبورصة خفض مبيعاتها من الأسمنت بالسوق المحلي بنسبة 26% طبقاً للمعادلة الحسابية المنصوص عليها بالقرار، كما توقعت الشركة تحسن الأرباح في ضوء ارتفاع أسعار الأسمنت المتوقعة في الفترة المقبلة.

فيما اعلنت شركة مصر للأسمنت قنا، إنها ستقوم بتحديث موازنتها عن العام المالي 2021. عقب قرار جهاز حماية المنافسة، ولفتت الشركة إلى أنه سيتم تحديث الموازنة وفقاً لتأثير القرار على خطط الانتاج والمبيعات في السوق المحلي والتصدير وكذلك ربحية الشركة.