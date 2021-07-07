الجيزة: حملات لرفع إشغالات الطريق العام

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واصلت محافظة الجيزة حملاتها لرفع كافة أوجه الاشغال للطريق العام، وفق توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات دورية لتحقيق الانضباط.

وفي ذلك الإطار قام حي بولاق الدكرور بإزالة السوق العشوائى بشارع ترعة عبدالعال1 والتحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم شن حملة إشغالات ليلية بشوارع المساكن وترعة المجنونة والدائرى وتم التحفظ على 2 تروسيكل وسيارة تستخدم فى تجارة الاحذيه والكوتشهات فى تعيق حركة المارة والسيارات وتم إيداع المضبوطات مخازن الحى وسحب ونش وايقاف أعمال بناء سور فوق سطح العقار بالعنوان كفر طهرمس شارع داير الناحيه خلف مسجد التوحيد.

وفي حي شمال الجيزة تم ضبط عدد ٢٠ شيشة من ٣ مقاهى بحى شمال الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقامت حملة بقطاع عزبة المطار والبراجيل تم فيها إزالة جراج سيارات لتعديه على الطريق العام واشغال الطريق.

كما قامت حملة إشغالات بقطاع المنيرة الغربية بمدينة الأمل وشارع الأقصر تم فيها مصادرة عربة كارو ٤ عجل وانابيب بوتاجاز ميزان و واحد ماكينة طعام وترابيزة وايداعها مخازن الحى.