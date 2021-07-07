محافظ القاهرة يتفقد مدارس لجان الثانوية العامة ويؤكد انتهاء الاستعدادات ( صور)

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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعدادتها لإمتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم ١٠ الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ عدد من مدارس العاصمة للوقوف على استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية منها مدرسة الخديوية الثانوية العسكرية والمحمدية الرسمية لغات والحواياتي وعابدين الثانوية بنات .

وأضاف أن جميع اللجان التي ستجري بها الإمتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا .

وشدد على ضرورة متابعة تواجد مرواح بكل اللجان وعملها بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وأشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ٩٣٠٩٣ طالب وطالبة منهم ٨٤٢٧٧ انتظام و٨٨١٦ طالب وطالبة منازل وعائدين من الخارج، مضيفا أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالب إلى 14 طالب أو أقل في اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى٢٩٣ لجنة .

وشدد على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وأكد على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

كما أثنى خلال الجولة على جهود القائمين على العملية التعليمية لحرصهم على حصول جميع العاملين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة على لقاح فيروس كورونا.

وأكد بأنه تم مع الإدارة العامة لمرور القاهرة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة .

ووجه بضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان .