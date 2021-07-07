قدم عمر الشريف بطولة «لورانس العرب» بدلا منه.. وفاة الفنان الهندي ديليب كومار

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أُعلن، اليوم الأربعاء، وفاة أسطورة السينما الهندية، ديليب كومار، عن عمر ناهز 98 عاما.

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الفنان، وكتب تغريدة على حسابه الرسمي قائلًا: «سيُذكر ديليب كومار جي باعتباره أسطورة سينمائية».

وتابع: «لقد كان ينعم بتألق لا مثيل له، مما جذب الجماهير عبر الأجيال. وفاته خسارة لعالمنا الثقافي، تعازي لعائلته وأصدقائه وعدد لا يحصى من المعجبين».

ويعتبر «كومار» الذي حصل طوال سنوات عمله بالفن على لقب «ملك التراجيديا»، فهو أحد أبرز نجوم العصر الذهبي للسينما الهندية في أربعينات وستينات القرن العشرين.

وظهر الممثل الهندي خلال 60 فيلما على مدى أكثر من نصف قرن، ومن بين أشهر أدواره «مغال- إ-عزام»، أحد أهم أعمال السينما الهندية، وكان الفيلم تدور قصته حول حب مستحيل بين أمير مغولي وعبدته التي كانت راقصة البلاط.

​كما خاض معركة كبيرة للدخول إلى مجال التمثيل، إذ كان في الأساس تاجر فواكه، وتمكن من الوقوف في وجه عائلته التي كانت ترفض عمله في مجال التمثيل، إلى أن أصبح أحد أكبر نجوم بوليوود.

ورفض «كومار» فرصة ذهبية للانتقال إلى العالمية، وهو عرض حصل عليه من المخرج البريطاني ديفيد لين للمشاركة في فيلم «لورانس العرب» عام 1962، وهو الدور الذي وافق عليه وقدمه الممثل عمر الشريف، وفقًا للصحيفة اليومية الهندية «hindustantimes».

وكان الفنان الهندي متزوجا من الممثلة سايرا بانو التي اشتهرت في بوليوود في حقبتي الستينات والسبعينات.