محافظ الغربية : «حياة كريمة» ستغطي قرى زفتي بخدمات الصرف الصحي

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس لتطوير قرى الريف المصري، ستلبي كافة احتياجات مركز زفتى لأعوام مقبلة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ بديوان عام المحافظة صباح اليوم مع القائمين على تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، نجوى العشيري السكرتير العام المساعد ومديري المديريات والشركات المشرفة على المبادرة.

أوضح رحمي أن المحافظ في سبيلها لتنفيذ (١٠٧٠) مشروع بتكلفة تتخطى الـ ٣ مليار جنيه لتخدم ٥٩٩ ألف نسمة داخل ٩ وحدات محلية تضم ٥٤ قرية و٨٨ تابعا، حيث تم التجهيز لـ ٤٩٢ مشروعا (تم البدء في ٢١٣ منها ونهو ٤١ مشروع ) وجاري التجهيز لباقي المشروعات.

أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة حرصت على حصر كافة المنازل المستحقة للحصول على منزل ضمن مبادرة «سكن كريم»، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل من (الوحدات المحلية بزفتى، التضامن الاجتماعي، مديرية الزراعة ومؤسسة حياة كريمة) لمراجعه وإدراج الحالات المستحقة لسكن كريم، وبلغ عدد الحصر النهائي (١٧٣٧) منزلا مستحقا، مشيراً إلى أن عملية التقييم تمت من خلال معايير أهمها (ألا تزيد مساحة المنزل عن ١٢٠ م، أن يكون المنزل من دور واحد مبنى من بلوك أو طين أو طـوب أحـمر وحالته الإنـشائية والعمرانية تحتاج إلى تدخلات ،أو دورين بشرط أن يكون هـناك أسرتين على الأقل مقيمين بالمنزل إقامة دائمة، أن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميميه يهدد أمن وحياة الأسرة، أن يكون المـسكن الوحيد للأسرة، ألا تقل إقامتهم الفعلية في المنزل عند إجراء المعاينة عن عام على الأقل، لا يكون لدية حيازة أرض زراعية، أو لديه حيازة بشرط ألا تزيد عن فدان واحد وأن يثبت مـن خلال المعاينة أنه يزرعه بنفسه لقوت يومه، وألا يكون لديه عقارات أخرى، أو أي ممتلكات أخرى بخلاف المنزل المقيم به) .

واستعرض المحافظ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية نسب تنفيذ المشروعات في جميع القطاعات، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لعدد ٦١ مشروع في قطاع الصرف الصحي منهم ١٦ مشروع إنشاء جديد تقوم بتنفيذهم الهيئة القومية لمياه الشرب و٤٥ مشروع مد وتدعيم تقوم بتنفيذهم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية ٥٧٠ مليون جنيه (تم الانتهاء من ١١ منهم)، بجانب ١١٨ مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بتكلفة ٩١ مليون جنيه (تم نهو ٢٦ منهم وجاري العمل في الباقين) حيث سيتم تغطية كافة قرى مركز زفتى وعدد من التوابع مع انتهاء المبادرة.

كما وجه المحافظ بمخاطبة وزارة الري لحصر كافة الترع بمركز زفتى والتي تقل عن ٦ أمتار لإدراجها في خطة تأهيل الترع، بجانب ١٤ مشروع تأهيل ترع يتم تنفذهم داخل مركز زفتى بتكلفة ١٧٣.٥ مليون جنيه (تم البدء في ٥ والانتهاء من مشروعين وهما تأهيل ترعتي الدمنهورية وميت الحارون) .

وناقش رحمي وعياد الموقف التنفيذي لعدد ٥٤ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي بتكلفة ٥٤١ مليون جنيه (تم البدء في ٦)، بجانب ٧٩ مشروع بقطاع التربية والتعليم تنفذهم هيئة الأبنية التعليمية ما بين ٦ مدراس جديدة، تجديد ٢٨ مدرسة قائمة ورفع كفاءة ٤٥ مدرسة أخرى بتكلفة ٣٨٥ مليون جنيه (تم البدء في ١٧ منهم وتم الانتهاء من مشروعين وهما مدرستي الشهيد الحسيني محمد عجاج واللواء محمد عزب الثانوية) .

كما تم مناقشة الموقف الفعلي لعدد ١٩ مشروعا لإقامة وتجديد الكباري بتكلفة ٤٩.٥ مليون جنيه،، ٢٦ مشروعا بقطاع الصحة بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، إنشاء ١٢ مشروع مجمع زراعي وبيطري بتكلفة قدرها ٤٣ مليون جنيه، إلى جانب ٧ مشاريع تنفذهم الهيئة العامة للإسعاف تقدر تكلفتهم بـ ١٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٣٥ مشروع تابع للشباب والرياضة بتكلفة ٦.٩ مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بسرعة توفير أرض لإقامة مبنى لمركز شباب بقرية نهطاي.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة مشروعات الرصف، حيث سيتم رصف ٥٤ طريق بتكلفة ٢٣١.٥ مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروعين بقطاع الاتصالات بتكلفة ٨٢.٨ مليون جنيه ومشروعين تابعين لقطاع الكهرباء بتكلفة ٦.٧ مليون جنيه هذا بالإضافة إلى إنشاء ٩ مجمعات خدمية بكل وحدة محلية بإجمالي تكلفة ٥٤ مليون جنيه، حيث يتكون المجمع من ثلاثة أدوار تحتوي على (مقرات للمركز التكنولوجي، المجلس المحلي، وحدة التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية). وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة جيهان الذهبي عضو المكتب الفني عرضاً تقديمياً عن أهم الأنشطة التي قامت بها المحافظة خلال الفترة الماضية.