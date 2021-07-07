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محافظ كفر الشيخ: تضارب في الاختصاصات بين الوزارات يعطل المشروعات

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محافظ كفر الشيخ: تضارب في الاختصاصات بين الوزارات يعطل المشروعات محافظ كفر الشيخ: تضارب في الاختصاصات بين الوزارات يعطل المشروعات

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تضارب وتعارض في الاختصاصات بين الوزارات، وهو ما يتسبب في تعطيل تنفيذ بعض المشروعات في المحافظات.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاربعاء للرد على طلبات احاطة للاعضاء خاص بالغاز الطبيعى، أن هيئة الكباري تقدمت بالفعل بدفع القيمة المطلوبة والمحددة من قبل وزارة البترول، ولكن المشكلة الأساسية هي في التضارب بين اختصاصات الوزارات.

و قال أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة ايجاس، إنه بالفعل تم التوافق بين الجهات المعنية في الفترة الأخيرة نتيجة تدخل المحافظة، وأنه لم يكن هناك تعنت من قبل وزارة البترول، ولكن الوزارة تتحرك في إطار الموازنة المحددة لإعادة الشئ لأصله، لافتا إلى أنه في خلال ثلاث شهور سيتم الانتهاء نهائيا من هذا الطريق.

وعلق النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية،قائلا إن الشركة العاملة في تنفيذ توصيل الغاز ملزمة بإعادة الشئ لأصله دون النظر إلى الميزانية الموضوعة، فالمحافظة غير مسئولة عن ذلك ولكن وزارة البترول هي المنوطة بذلك.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، إنه سيحضر افتتاح هذا الطريق، موجها كلامه إلى هيئة الطرق والكباري، على الهيئة في بداية شهر أكتوبر المقبل، أن تقوم بالعمل على أن تنتهي في نهاية شهر أكتوبر.

المصرى اليوم

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