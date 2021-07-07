أخبار عاجلة

مجموعة منتخب مصر الأولمبي .. إسبانيا تهزم أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020 -
"الصحة": تسجيل 1194 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1164 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج -
شاهد.. كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل -
محتجون تونسيون يقتحمون مقر حزب النهضة -
وزير الري: مازال الوقت مبكرًا للحكم على حجم الفيضان هذا العام -
إصابة نمر في حديقة حيوانات بفيروس كورونا (تفاصيل) -
«سكاي نيوز»: مظاهرات في تونس لإسقاط الحكومة والغنوشي -
سمر مرسي: حققت حلم حياتي بالعمل مع شريهان.. و«كوكو شانيل» عمل استثنائي -
أنغام ومحمد الشرنوبي يُحييون حفلا على مسرح جدة سوبر دوم العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المحامين»: محامي عام نيابات شمال الدقهلية اتفق مع نقيب الفرعية على تذليل العقبات

Print
«المحامين»: محامي عام نيابات شمال الدقهلية اتفق مع نقيب الفرعية على تذليل العقبات «المحامين»: محامي عام نيابات شمال الدقهلية اتفق مع نقيب الفرعية على تذليل العقبات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل اجتماع محمد الصياد، نقيب محامين شمال الدقهلية، بالمستشار خالد خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بمقر نيابة شمال الدقهلية، وذلك للاتفاق على تيسير عملية اطلاع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين على الكمبيوتر الخاص بالأحكام قبل الجلسة بيومين.

قال «الصياد»، في تصريحات صحفية، أنه خلال الاجتماع الذي جمعه بالمحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، تم الاتفاق على تذليل العقبات التي تواجه أعضاء الجمعية العمومية من المحامين خلال تأدية عملهم، مؤكدا أن مسألة الاطلاع على الكمبيوتر الخاص بالأحكام قبل الجلسة بيومين، سيمكن المحامي من اتخاذ ما يلزم من بشأن الأحكام الخاصة بموكليهم قبل حضور الجلسات.

وأوضح نقيب شمال الدقهلية، أنه اتفق مع المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، على ضرورة إخطار كافة النيابات بذلك ليتم العمل به بداية من اليوم التالي للاجتماع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021

عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021

ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021

ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021

أمريكا تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» والعودة إلى ارتداء الكمامات

أمريكا تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» والعودة إلى ارتداء الكمامات

وزير الصحة البريطاني يعتذر عن مطالبته الناس بعدم الارتعاد خوفا من كورونا

وزير الصحة البريطاني يعتذر عن مطالبته الناس بعدم الارتعاد خوفا من كورونا