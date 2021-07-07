«المحامين»: محامي عام نيابات شمال الدقهلية اتفق مع نقيب الفرعية على تذليل العقبات

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل اجتماع محمد الصياد، نقيب محامين شمال الدقهلية، بالمستشار خالد خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بمقر نيابة شمال الدقهلية، وذلك للاتفاق على تيسير عملية اطلاع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين على الكمبيوتر الخاص بالأحكام قبل الجلسة بيومين.

قال «الصياد»، في تصريحات صحفية، أنه خلال الاجتماع الذي جمعه بالمحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، تم الاتفاق على تذليل العقبات التي تواجه أعضاء الجمعية العمومية من المحامين خلال تأدية عملهم، مؤكدا أن مسألة الاطلاع على الكمبيوتر الخاص بالأحكام قبل الجلسة بيومين، سيمكن المحامي من اتخاذ ما يلزم من بشأن الأحكام الخاصة بموكليهم قبل حضور الجلسات.

وأوضح نقيب شمال الدقهلية، أنه اتفق مع المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، على ضرورة إخطار كافة النيابات بذلك ليتم العمل به بداية من اليوم التالي للاجتماع.