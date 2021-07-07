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فحص فيديوهات عنتيل الصعيد للوصول ل "المجنى عليهن" واستجوابهم

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فحص فيديوهات عنتيل الصعيد للوصول ل "المجنى عليهن" واستجوابهم فحص فيديوهات عنتيل الصعيد للوصول ل "المجنى عليهن" واستجوابهم

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يعيش سكان منطقة بنى مزار في المنيا حالة من القلق والتوتر بعد ضبط طبيب ملقب إعلاميا بـ«عنتيل الصعيد» تبين من التحريات أنه مارس الرذيلة مع أكثر من 20 سيدة وقام بتصويرهن أثناء ممارسة الرذيلة داخل شقة مستأجرة.

وقال عدد من الأهالى إن المتهم يستحق الفصل من النقابة وعدم ممارسة المهنة ومحاكمته على ما قام به من أفعال فاضحة تسببت في حالة من التوتر داخل كل أسرة من أسر منطقة بنى مزار، خاصة الأسر التي اعتادت التوجه لهذا الطبيب لتوقيع الكشف الطبى.

وتعكف جهات التحقيق على تفريغ المقاطع المصورة وفحص بعض الصور المضبوطة بهدف الوصول للشخصيات الموجودة بها لاستجوابها حول الواقعة.

كان 4 أشخاص قد تحصلوا على مقاطع صورها الطبيب الملقب إعلاميا بـ«عنتيل الصعيد» لبعض السيدات أثناء ممارسته الرذيلة معهن، وحاولوا التحصل منه على مبالغ مالية نظير عدم الإبلاغ عنه وعندما رفض قاموا بفضحه ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى. تم ضبطهم واعترفوا بالواقعة.

المصرى اليوم

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