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تفاصيل ضبط 2 من العناصر الإجرامية بحوزتهما 23 طربة حشيش وأسلحة نارية

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تفاصيل ضبط 2 من العناصر الإجرامية بحوزتهما 23 طربة حشيش وأسلحة نارية تفاصيل ضبط 2 من العناصر الإجرامية بحوزتهما 23 طربة حشيش وأسلحة نارية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اليوم الأربعاء، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة متخذان من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وجاء ببيان لوزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة أمام مسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام وضبط بحوزتهما 23 طربة لمخدر الحشيش، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي، و3 هاتف محمول.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

المصرى اليوم

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