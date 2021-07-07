محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمكتب التأمينات والمعاشات في الزقازيق

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في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمكتب التأمينات والمعاشات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد ومعاينة الشكاوى التي يعانون منها.

واستمع المحافظ خلال الجولة المفاجئة لشكاوى المواطنين المتواجدين بالمكتب، موجهاً رئيس قطاع التأمينات بالشرقية بحلها فوراً وكذلك إيجاد حل جذري لمشكلة التزاحم داخل المكتب وتقديم خدمة مميزة لأرباب المعاشات وللمترددين على المكتب، مشدداً على التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

شدد محافظ الشرقية على مدير المكتب وجميع العاملين بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم ،وتأدية الخدمات لهم على الوجه الأكمل وإنهاء كافة مصالحهم، محذراً بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في خدمة المواطنين، وخاصة كبار السن وأرباب المعاشات.