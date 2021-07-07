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رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع إدارة الشؤون القانونية ويوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة الإدارة

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رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع إدارة الشؤون القانونية ويوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة الإدارة رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع إدارة الشؤون القانونية ويوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة الإدارة

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع الإدارة العامة للشئون القانونية، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة وعبدالرؤوف محمد على مدير عام الإدارة، وأعضاء الإدارة وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجامعة انجازات إدارة الشؤون القانونية خلال الفترة السابقة، ووجه الشكر إلى كافة العاملين بالإدارة على ما حققوه من ممارسات أدت إلى تطبيق العدالة والنزاهة والشفافية على مستوى كافة الأصعدة، ووجه بسرعة الانتهاء من ميكنة كافة إدارات الشؤون القانونية التابعة للإدارة العامة في شرق وغرب النيل، مع مراعاة التوزيع الجيد لأعضاء الشؤون القانونية على مستوى الإدارات واستمع رئيس الجامعة خلال الاجتماع، إلى كافة الآراء المتعلقة بتطوير الإدارة، ووجه بسرعة تذليل كافة المعوقات وحل كافة المشاكل التي تواجه العاملين أثناء أداء مهامهم، مع مراعاة وضع آلية الكترونية «بصمة وجه» للحضور على مستوى كافة الإدارات، وتفعيل إدارة الفتوى بالإدارة العامة.وطالب رئيس الجامعة بضرورة تقييم حجم الإنجازات بالإدارة، وذلك من خلال عمل قاعدة بيانات بعدد القضايا وطبيعتها، وعرض تلك الإنجازات بمجلس الجامعة القادم.

المصرى اليوم

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