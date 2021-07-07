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بدر بانون يقود دفاع الأهلي أمام المقاولون العرب عقب انتهاء الإيقاف

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بدر بانون يقود دفاع الأهلي أمام المقاولون العرب عقب انتهاء الإيقاف بدر بانون يقود دفاع الأهلي أمام المقاولون العرب عقب انتهاء الإيقاف

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يدخل الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، معسكرا مغلقا اليوم «الأربعاء» استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غداً، الخميس، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري.

ويستعيد الأهلي في مباراة الغد نجمه المغربي بدر بانون الذي غاب عن لقاء سموحة الأخير للإيقاف، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب غداً عدة تغييرات فنية أبرزها عودة بدر بانون لخط الدفاع على حساب ياسر إبراهيم.

و من جانبه، طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسميانى، المدير الفني للفريق، من اللاعبين ضرورة مواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على سموحة الأحد الماضي برباعية نظيفة في الدوري لمواصلة مطاردة على قمه الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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